Xbox Game Pass: PC-Spieler können ab sofort 14-Tage-Testzugang verschenken

Xbox Game Pass: So schenkt ihr Freunden den Testzugang

Ihr wollt mit euren Freunden etwas imspielen, aber die sind noch nicht überzeugt vom Abo-Service? Dann könnt ihr ihnen jetzt einen– zumindest für den PC.Wie Microsoft ankündigt , gilt nämlich das neue Testabo ausschließlich für den Xbox Game Pass for PC und kann an maximal fünf Freunde verteilt werden. Die können anschließendden vollen Umfang des Game Pass nutzen und sich dann für oder gegen eine Verlängerung entscheiden.Einzige Voraussetzung, um die 14 Tage Xbox Game Pass for PC verschenken zu können ist die Tatsache, dass ihrsein müsst. Ist das der Fall, könnt ihr der Xbox-App auf dendrücken und erhaltet anschließend einen von maximal fünf Codes, den ihr umgehend an einen eurer Freunde schicken könnt.Dabei ist jeder Code insgesamt 30 Tage lang gültig. Wird er in dieser Zeit nicht eingelöst, verfällt er. Ihr könnt jedoch dann einen neuen Code beantragen. Beachtet zudem, dass lediglich Personen den Code einlösen können, die zuvor nochden Xbox Game Pass for PC abonniert haben.Sobald der Zugang mit einem Code aktiviert wurde, beginnen die 14 Tage Abo-Laufzeit. In der Zeit gibt es vom Funktionsumfang her keine Einschränkungen. Eure Freunde können also den kompletten Katalog des Xbox Game Pass for PC durchforsten, diein Anspruch nehmen und natürlich auch ihr Konto mit EA verknüpfen, um EA Play zu nutzen.Falls ihr das Angebot bereits im Mai wahrnehmen wollt, dann könnt ihr mit euren Freunden derzeit einen Abstecher nach