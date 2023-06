Xbox Game Pass: Zweite Welle der neuen Spiele im Juni und alle Abgänge im Überblick

Xbox Game Pass: Das sind die restlichen neuen Spiele im Juni

Die Abgänge

Mit der zweiten Monatshälfte hat Microsoft bekanntgegeben, welche neuen Spiele uns imnoch erwarten sollen. Und unter der zweiten Welle befindet sich mit dem neuesten Need for Speed-Teil sogar ein richtiger Knaller.Ganz konkret handelt es sich dabei umfür packende Action-Rennen gepaart mit spannenden Polizei-Verfolgungsjagden durchaus überzeugen konnte. Was der Juni sonst noch bereithält und einen ersten Ausblick auf den Juli, sowie alle Titel, die den Game Pass der Xbox wieder verlassen, haben wir im Überblick.Neben Need for Speed: Unbound hält der Junimonat natürlich noch mehr frisches Futter, welches Microsoft den Xbox Game Pass-Mitgliedern im Zuge des Abonnements zugänglich macht, bereit. So zum Beispiel auchund das seinen Release direkt als neues Spiel im Game Pass feiert. Die weiteren Neuzugänge findet ihr hier:Auch die ersten beiden neuen Spiele, die ihr im Juli mit dem Xbox Game Pass bekommt, stehen somit fest: Zu Arcade Paradise gesellt sich Sword and Fairy: Together Forever, wobei ihr beide Titel sowohl auf dem PC als auch auf der Konsole zocken könnt.Neben den vielen Neuzugängen gibt es natürlich auch wieder ein paar Abgänge, die Platz in der digitalen Spielebibliothek von Microsoft schaffen sollen. Noch bis zum 30. Juni habt ihr Zeit, folgende Titel im Xbox Game Pass zu spielen:Solltet ihr die restlichen, nicht auf dem Schirm haben, werft ihr am besten noch einmal einen Blick auf unsere Übersicht. Und an anderer Stelle verraten wir euch,Letztes aktuelles Video: Humble Games Day One with Xbox Game Pass