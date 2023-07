Xbox Game Pass: Kunterbunte neue Spiele für den Abo-Service in der zweiten Juli-Hälfte

Xbox Game Pass: Neue Spiele mit Celeste, Toem und Venba

Jetzt verfügbar – Techtonica (Game Preview) (Cloud, Konsole und PC)

(Game Preview) (Cloud, Konsole und PC) Jetzt verfügbar – Toem (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Jetzt verfügbar – The Cave (Cloud und Konsole)

(Cloud und Konsole) 19. Juli – Maquette (Konsole und PC)

(Konsole und PC) 20. Juli – Figment 2: Creed Valley

20. Juli – The Wandering Village (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) 25. Juli – Serious Sam: Siberian Mayhem

31. Juli – Venba (Konsole und PC)

(Konsole und PC) 1. August – Celeste

Updates und DLCs

Diese Spiele verabschieden sich aus dem Xbox Game Pass

Auch wenn mit demCore eine neue Kategorie hinzugekommen ist, ändert sich nichts am Auftrag des kostenpflichtigen Abo-Service: Die Bibliothek jeden Monat mit neuen Spielen zu erweitern.Nachdembereits einige größere Titel in das Angebot des PlayStation Plus-Konkurrenten gespült wurden, darunter der Open World-Blockbusterund Capcoms frischgeschlüpfte Dino-Schießerei, dürfen in der zweiten Monatshälfte die kleinen Perlen im Rampenlicht stehen.Gleich drei davon sind bereitsverfügbar: Mitundgibt es respektiv eine entspannende Fotosafari in Schwarz-Weiß und ein Point-and-Click-Abenteuer der alten Schule, während euch die Game Preview zuin die Tiefen eines fremden Planeten schickt, damit ihr dort aus der Ego-Perspektive Ressourcen sammelt und eine vollautomatisierte Fabrik errichtet.Im Verlauf des zweiten Sommermonats bekommt ihr dann noch einige spannende Neuheiten der letzten Jahre geboten, beispielsweise den Perspektiv-Puzzleroder den fantasievollen City-Builder, der vergangenen Herbst in den Early Access gestapft ist. Mitserviert euch der Xbox Game Pass Ende Juli dann außerdem eine kulinarische Reise nach Indien.Wie ihr an den Daten sehen könnt, tröpfeln die Spiele, Updates und DLCs auch im Juli nach und nach in den Xbox Game Pass, sodass genug Zeit bleibt, in alle mal reinzuschauen und anschließend zu entscheiden, mit welchen ihr euch längerfristig beschäftigen wollt. Voraussetzung dafür ist natürlich einWeil auch Xbox seinen Abo-Service mit Zuckerbrot und Peitsche führt, wird die frohe Kunde über die Neuheiten auch vom traurigen Abschied einiger Abgänger begleitet. Fünf Spiele sagen dem Game Passauf Nimmerwiedersehen, die Zeit drängt also, falls ihr einem der folgenden Titel noch einen Besuch abstatten wolltet:Solltet ihr euch angesichts des Austritts einen der Titel dauerhaft zulegen wollen, spart ihr als Abo-Mitglied bei einem Kauf bis Ende des Monats. Die Spielebibliothek ist übrigens nicht das Einzige, was sich aktuell im Xbox Game Pass verändert: Der Xbox Live Gold-Service wird nämlich kurzerhand angepasst und umbenannt,