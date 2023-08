Xbox Game Pass: Die neuen Spiele im August 2023 in der Übersicht

Xbox Game Pass: Die neuen Spiele im August 2023

Celeste (PC, XOne, XSX, Cloud) – Ab 1. August 2023

(PC, XOne, XSX, Cloud) – Ab 1. August 2023 A Short Hike (PC, XOne, XSX, Cloud) – Ab 3. August 2023

(PC, XOne, XSX, Cloud) – Ab 3. August 2023 Broforce Forever (PC, XOne, XSX, Cloud) – Ab 8. August 2023

(PC, XOne, XSX, Cloud) – Ab 8. August 2023 Limbo (PC, XOne, XSX, Cloud) – Ab 9. August 2023

(PC, XOne, XSX, Cloud) – Ab 9. August 2023 Airborne Kingdom (PC, XOne, XSX, Cloud) – Ab 10. August 2023

(PC, XOne, XSX, Cloud) – Ab 10. August 2023 Everspace 2 (XSX, Cloud) – Ab 15. August 2023

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass im August

Ein neuer Monat hat begonnen und das bedeutet: Es gibt baldim. Fürhat Microsoft nun die ersten Neuzugänge enthüllt, die in den nächsten Tagen in das kostenpflichtige Abo rutschen.Im Fokus stehen erneut verschiedene Indie-Spiele, während die nächsten Blockbuster nicht auf sich warten lassen. Manch einer könnte auch glatt vermuten, dass Microsoft schon alles fürvorbereitet, welches im September direkt am Releasetag ebenfalls im Xbox Game Pass spielbar sein wird.Der erste Neuzugang im August für den Xbox Game Pass ist, welches Microsoft. Das knackige, aber spielerisch empfehlenswerte Jump'n'Run könnt ihr ab sofort über den den Abo-Dienst sowohl auf dem PC als auch auf der Xbox One und Xbox Series X | S spielen.Bereits am 3. August folgt dann, bei dem ihr richtig entspannen könnt. Dem Namen gerecht wandert ihr auf einer ruhigen, wenn auch nicht einsamen Insel und erkundet zahlreiche Flecken. Unterwegs trefft ihr ein paar freundliche Gesichter mit denen ihr zum Beispiel am Strand Volleyball spielen könnt. Falls euch das aber zu ruhig ist, könnt ihr ab den 8. August mitloslegen und euch durch eine 2D-Pixel-Welt dauerballern.Den Abschluss für die erste Welle bilden dannam 9. August,am 10. August und die Xbox-Umsetzung vonam 15. August. Im Folgenden die komplette Übersicht inklusive der jeweiligen Plattformen:Wo neue Spiele ihren Platz im Xbox Game Pass finden, müssen andere wiederum weichen. Deshalb verabschieden sich auch im August wieder ein paar Spiele, die ihr fortan nicht mehr über das Abo spielen könnt. Folgende Spiele stehen euchnicht mehr zur Verfügung:Solltet ihr eines Spiele aber nicht missen wollen, könnt ihr noch bis zum 15. August die Spiele dauerhaft im Xbox Store mit 20 Prozent Rabatt erwerben. Der August ist übrigens auch der letzte Monat, in der es noch Xbox Live Gold gibt. Ab September wird, wie Microsoft vor kurzem enthüllte.