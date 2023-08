Xbox Game Pass: Wegen Starfield? Testzugang wird verkürzt

„Hol dir die ersten 14 Tage für 1€“ heißt es jetzt auf der Auswahlseite für die unterschiedlichen Mitgliedschaften. Der Konsolentarif nur für die Xbox wird gänzlich ohne Testoption für 10,99 Euro im Monat angeboten.

Starfield für Xbox Game Pass-Nutzer ab dem ersten Tag spielbar

Starfield erscheint am 6. September und dürfte dem Game Pass eine Menge neuer Kunden bescheren.