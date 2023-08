Xbox Game Pass: Sea of Stars & mehr: 5 neue Spiele bis Anfang September im Abo

Xbox Game Pass: Sea of Stars, Texas Chain Saw Massacre & mehr – Das sind die 5 neuen Spiele im Abo

15. August 2023 – Everspace 2

17. August 2023 – Firewatch

18. August 2023 – The Texas Chain Saw Massacre (Cloud, Konsole und PC)

29. August 2023 – Sea of Stars (Cloud, Konsole und PC)

5. September 2023 – Gris

Welche Spiele den Game Pass noch im August verlassen müssen

Auch in der zweitenweiß, zahlende Mitglieder deszu begeistern. Gleichkommen bis Anfang September noch in das Abonnement.Mit dabei:und weitere starke Vertreter, die Microsoft euch bereits jetzt verrät. Den, der im neuen Monat ins Haus steht, gibt man dabei natürlich ebenfallsNeben Sea of Stars dürfen sich Xbox Game Pass-Abonnenten unter anderem aufoder das auchfreuen, welches schon in wenigen Tagen in die Spielebibliothek aufgenommen wird . Ab heute könnt ihr darüber hinaushaben.Im September erwartet uns dann miteinen der begehrten und hart umkämpften Platin-Awards abstauben konnte.Wie immer heißt es auch zumdesAbschied nehmen von einigen Titeln, die den Xbox Game Pass noch bis zumdes aktuellen Monats verlassen. Dabei handelt es sich um die folgenden:Solltet ihr die Titel, die schon in derin das Abonnement gerutscht sind, verpasst haben, helfen wir euch noch einmal auf die Sprünge: Mitund weiteren Vertretern wurdeLetztes aktuelles Video: Humble Games Day One with Xbox Game Pass