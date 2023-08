Xbox Game Pass: Vor Starfield-Release: 1-Euro-Probeabo nicht mehr verfügbar

Xbox Game Pass: Pünktlich zum Starfield-Release fällt das Probeabo für einen Euro weg





Solltet ihr euch auch schon auf den in Kürze erfolgenden Release vonSci-Fi-Spektakelfreuen, habt ihr womöglich denins Auge gefasst. Mit jenem könnt ihr den Titel zu einem günstigen Preis für kurze Zeit ausprobieren – für daszahlt ihr üblicherweise nur einen Euro.Zumindest war dies bis jetzt so, denn seit Neuestem scheint die Möglichkeit, sich für denvon zwei Wochen für einen Bruchteil des Vollpreises zu registrieren, spurlos verschwunden zu sein. Erst vor wenigen Wochen passte man auch diedes Schnupperangebots an undMit dem Deal hattet ihr noch bis zuletzt die Chance, einen Blick in die Spielebibliothek des Xbox Game Pass zu werfen, ohne dabei allzu tief in die Tasche greifen zu müssen. Dabei handelte es sich sogar um dasdes Abo-Service, welchesmit einemvon 14,99 Euro pro Monat zu Buche schlägt. Den PC- sowie den Konsolen-Pass gibt es für etwas günstigere 9,99 beziehungsweise 10,99 Euro pro Monat zu erstehen Dies ist, dass Microsoft den lukrativen Deal für seinen Xbox Game Pass gestrichen hat. Bereits imdes aktuellen Jahres war er nicht länger Teil des Angebots, ehe er dann im vergangenen Monat mit einem Preisanstieg für die Mitgliedschaft zurückkehrte.Vor allem derseines Verschwindens ist dabei interessant: In nur wenigen Tagen, nämlich genau genommen am, erscheint mit dem Sci-Fi-Rollenspiel Bethesdas erste neue IP seit über 20 Jahren. Warumsein dürfte, erklären wir euch an anderer Stelle.Letztes aktuelles Video: Humble Games Day One with Xbox Game Pass