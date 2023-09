Xbox Game Pass: Starfield und mehr: Die neuen Spiele im September

Xbox Game Pass: Die neuen Spiele im September

Der September ist schon ein paar Tage alt, da geht es nun imrichtig los: Denn morgen erscheint das neue Bethesda-Spiel imvon Microsoft. Insgesamt erwarten euch bis zur SeptemberhälfteMit dabei ist natürlich das schon angesprochene, welches bereits morgen für PC und die Xbox Series X | S erscheint. Allerdings sind auch noch zwei andere, sehr vielversprechende Titel im September am Start, die in den nächsten Tagen dem Abo-Dienst hinzugefügt werden.Den September eröffnet das Indie-Kleinod, welches schon ab heute, dem 5. September, für PC und Konsolen im Xbox Game Pass erhältlich ist. Dasfolgt hingegen am 6. September, während dann schon kurz darauf Pinocchio nach eurem Controller bittet. Im Folgenden die Übersicht über die September-Neuzugänge beim Xbox Game Pass:Ihr seht schon: Die Auswahl ist zwar nicht besonders riesig in der ersten Septemberhälfte, dafür aber unter Umständen qualitativ ansprechend. Zumindest im Falle der drei erstgenannten Spiele stimmt das, während Lies of P sich natürlich erst noch beweisen muss.Wie jeden Monat gibt es auch imein paar Verluste zu melden. Amverabschieden sich die folgenden Spiele aus dem Xbox Game Pass:Bis zur Verabschiedung könnt ihr die Spiele aber natürlich noch herunterladen und ausprobieren. Falls ihr eines dauerhaft behalten wollt, erhaltet ihr außerdem als Game Pass-Abonnent einen Rabatt in Höhe von 20 Prozent beim Kauf.Welche, haben wir für euch an anderer Stelle zusammengefasst.