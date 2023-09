Xbox Game Pass: Octopath Traveler 2, Yakuza & mehr - Microsoft kündigt neue Spiele für das Abo an

Xbox Game Pass: Frisches Futter für euer Spielebuffet erwartet euch schon bald

hat angekündigt, einige Spiele populärer japanischer Entwicklerstudios auf dieund in denholen zu wollen. Mit dabei:, aber auch weitere starke Titel, die uns im Laufe der kommenden Monate im Abonnement begrüßen sollen.Bereits im Februar des Jahres wurde‘ gefeiertes Pixel-RPG in Hochglanzoptik für den PC, die PlayStation und die Switch veröffentlicht. Nun geht der japanische Publisher einen Schritt weiter und hievt das Fantasy-Rollenspiel kurzerhand auch auf Microsofts Spielekonsole.Angekündigt für, dauert es allerdings noch eine ganze Weile, bis Octopath Traveler 2 den Xbox Game Pass erreicht. Anders sieht es bei Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name , einem Ableger der beliebten-Reihe, aus, der bereits am 9. November seine Veröffentlichung auch in Microsofts Spiele-Abonnement feiern darf. Und auchsoll noch in diesem Jahr folgen – natürlich ebenfalls im Game Pass.Spieler, die es lieber etwas rätselhafter haben, dürfen sich derweil auf das Original derfreuen, die bereits in wenigen Tagen, nämlich am, dem Spieleaufgebot hinzugefügt werden soll. Fans der Reihe haben somit noch etwas Zeit, Verpasstes nachzuholen, ehe es dann pünktlich zum Anfang des kommenden Jahres mit der, die ebenfalls auf dem PC, der Xbox One und den Series-Konsolen erscheint, weitergeht.Ganz nebenbei im Rahmen der Tokyo Games Show-Präsentation erwähnt, aber keineswegs übersehen worden ist auch, welches amfolgen soll. Sollte euch bis dahin langweilig werden, empfehlen wir euch, einen Blick in diezu werfen, um euch die Zeit zu vertreiben - darunter mitbegeistert waren .haben wir an anderer Stelle noch einmal für euch zusammengefasst, mit welchem Microsoft nach etlichen Jahren das beliebte Games with Gold-Programm ersetzt.Letztes aktuelles Video: Humble Games Day One with Xbox Game Pass