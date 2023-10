Xbox Game Pass: Diese neuen Spiele stoßen im Oktober in den Abo-Service

Xbox Game Pass: Fallende Spieleblätter im Herbst

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass in Kürze

Eville (Cloud, Konsole, and PC)

(Cloud, Konsole, and PC) Overwhelm (PC)

(PC) Shenzhen I/O (PC)

(PC) The Legend of Tianding (Cloud, Konsole, und PC)

(Cloud, Konsole, und PC) Trek to Yomi

Turnip Boy Commits Tax Evasion

Der aufbrausende Herbstwind weht nicht nur die Blätter von den Bäumen, sondern auch neue Spiele in denund die frisch eingetrudelte Ankündigung verrät im Detail, welche das sind.Während ihr ab sofort in Microsofts Abo-Service den Superhelden-Titelund das erst gestern erschienene Strategie-Abenteuergenießen könnt, hat natürlich auch der Rest des Oktobers ein paar neue Spiele für euch am Start. Die erste Welle spült dabei aberin das Programm vom Xbox Game Pass.Trotzdem braucht ihr bei der geringen Anzahl nicht in Panik verfallen, schließlich schwappt die zweite Welle der neuen Xbox Game Pass-Spiele zuverlässig gegen Mitte des Monats in den Abo-Service. Die Zeit bis dahin könnt ihr euch ab heute unter anderem mitvertreiben: Derhat inkeine Glanzleistung hingelegt, könnte mit Freunden aber für ein paar lauschige Stunden sorgen. Alle bald im Game Pass erhältlichen Spiele lauten wie folgt:Mit The Lair of LeChuck können sich-Spieler ab sofort in das letzte kostenlose Update der The Legend of Monkey Island-Kollaboration stürzen und wer EA Play oder den Xbox Game Pass Ultimate unterhält, kann in denstarten. Draußen herrschen zwar noch milde Temperaturen, doch in der eisigen Halle geht es sicherlich heiß her.Leider funktioniert die Analogie der fallenden Blätter in beide Richtungen und so verrät die Ankündigung natürlich auch, welche Spiele Mitte des Monats aus dem Xbox Game Pass segeln.habt ihr Zeit, die folgenden Titel im Rahmen des Abopreises ohne Extrakosten zu spielen, danach müsst ihr euren Geldbeutel bemühen. Falls ihr jetzt schon wisst, dass ihr das nicht schafft und ihr euch eines der aufgeführten Spiele dauerhaft sichern wollt, gibt es immerhinBesonders das charmant-witzige Turnip Boy Commits Tax Evasion ist mit seinen pointierten Pointen und der kurzen Spielzeit vondefinitiv noch einen Blick wert, bevor die steuerhinterziehende Rübe aus dem Xbox Game Pass marschiert. Auch um Geld geht es im vor Kurzem im Abo-Service eingetrudelten und, das jedoch auch ohne Extrakostenbei uns hinterlassen hat.