Xbox Game Pass: Titel von Activision Blizzard sind bald im Abo-Service von Microsoft zu finden

Activision Blizzard: CoD und Diablo im Xbox Game Pass





It’s awesome to see anticipation building for Call of Duty®: Modern Warfare® III. As we continue to work toward regulatory approval of the Microsoft deal, we’ve been getting some questions whether our upcoming and recently launched games will be available via Game Pass.



While we…



— Activision Blizzard (@ATVI_AB) October 9, 2023

, Entwickler und Publisher vonund, gibt auf Twitter Aufschluss darüber, wie es um einen Release für den Xbox Game Pass steht. Es sieht gut aus, nur nicht mehr für dieses Jahr.Die Firmaist gerade dabei, Activision Blizzard zu kaufen, der Deal ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern – Details werden noch verhandelt. Dadurch ändert sich für PC- und Xbox-Spieler erstmal recht wenig und Besitzer von Microsofts Abo-Dienst können sogar davon profitieren, weil sie nun die Spiele von Activision und Blizzard zocken können. Doch das Thema ist deutlich komplexer, denn beispielsweise für Spieler auf der Playstation sieht es anders aus,Wie Activision Blizzard in einem Tweet angibt, sollen sie viele Fragen nach der Veröffentlichung ihrer Spiele im Xbox Game Pass erhalten haben. Neue und kommende Titel wie etwa Diablo 4 und, wären somit im Abonnement eingeschlossen.Vorerst müsst ihr euch aber noch mit der firmeneigenen Plattformzufriedengeben oder, denn die Firma schreibt: „Während wir keine Pläne haben, Modern Warfare 3 oder Diablo 4 noch dieses Jahr in den Game Pass zu bringen, werden wir mit Xbox zusammenarbeiten, sobald der Deal durch ist. Dann bringen wir unsere Titel an mehr Spieler auf der ganzen Welt. Und wir freuen uns, im nächsten Jahr Spiele in den Game Pass zu bringen“.Allem Anschein nach wird es dann 2024 soweit sein. Wenn der Deal mit Microsoft durch ist, will die Firma einen Schritt weitergehen und sich mit dem Abo-Service auseinandersetzen. Zudem gewinnen sie in letzter Zeit ein paar Spieler dazu, weil sie nach und nach ihre Titel auf Steam veröffentlichen. Zuerst kam, am 17. Oktober dann Diablo.