Xbox Game Pass: Zweite Oktober-Welle mit Dead Space, Cities: Skylines 2 & mehr angekündigt

Xbox Game Pass: Die Neuzugänge in der zweiten Oktober-Hälfte

F1 Manager 2023 (PC, XOne, XSX, Cloud) – 19. Oktober 2023

(PC, XOne, XSX, Cloud) – 19. Oktober 2023 Cities: Skylines 2 (PC) – 24. Oktober 2023

(PC) – 24. Oktober 2023 Dead Space (PC, XSX, Cloud) – 26. Oktober 2023

(PC, XSX, Cloud) – 26. Oktober 2023 Frog Detective: The Entire Mystery (XSX, XOne, Cloud) – 26. Oktober 2023

(XSX, XOne, Cloud) – 26. Oktober 2023 Mineko's Night Market (PC, XOne, XSX, Cloud) – 26. Oktober 2023

(PC, XOne, XSX, Cloud) – 26. Oktober 2023 Headbangers: Rhythm Royale (PC, XOne, XSX, Cloud) – 31. Oktober 2023

(PC, XOne, XSX, Cloud) – 31. Oktober 2023 Jusant (PC, XOne, XSX, Cloud) – 31. Oktober 2023

Diese Spiele verlassen den Game Pass im Oktober

Derläutet zur Halbzeit, was heißt: Es folgen bald ein paar, egal ob auf der, deroder dem. Und in den nächsten zwei Wochen dürft ihr euch auf das eine oder andere Highlight einstellen.Während, muss auf Spiele aus dem großennoch gewartet werden. Obwohl Microsoft vor kurzem den fast 70 Milliarden US-Dollar schweren, gibt es demnächst noch keinim Game Pass. Dafür aber passend zu Halloween eineWährend in den nächsten Tagen mitundzwei Hochkaräter für die PlayStation 5 und Nintendo Switch erscheinen, geht es im Game Pass ähnlich stark zu. Immerhin folgt am 24. Oktober der Release von, welches vom ersten Tag an für PC-Spieler im Abo enthalten ist. Nur zwei Tage später gibt es dann das. Miterscheint zudem Ende Oktober ein vielversprechendes Kletter-Abenteuer vom französischen Studio Don't Nod.Im Folgenden die Übersicht über alle Spiele, die demnächst im Game Pass erhältlich sind:Darüber hinaus könnt ihr ab dem 24. Oktober über das dem Game Pass-Abo beiliegende EA Play die Early Access Trial fürstarten und so die ersten Spielstunden ausprobieren.Wo Neuzugänge entstehen, gibt es auch etwas Schwund: Wie üblich müssen sich ein paar Spiele aus dem Abo-Dienst verabschieden. Noch bis zumhabt ihr Zeit, um die folgenden Spiele in Angriff zu nehmen, ansonsten müsst ihr zur Brieftasche greifen. Immerhin könnt ihr noch bis zum Stichtag die Spiele mit einemim Xbox-Store erwerben:Wer also noch mitten in Persona 5 Royal steckt oder Signalis auf seiner Liste stehen hat, sollte sich jetzt beeilen. Für einen ersten Durchlauf des japanischen Rollenspiels aus der Atlus-Feder dürfte es hingegen schon fast etwas zu knapp werden, sofern ihr nicht aktuell sehr viel Zeit pro Tag über habt. Immerhin