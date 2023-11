Xbox Game Pass: Die restlichen November-Spiele mit Persona 5 Tactica angekündigt

Xbox Game Pass: Diese Spiele gibt es noch im November

Persona 5: Tactica (PC, XOne, XSX, Cloud) – 17. November 2023

Dune: Spice Wars (XOne, XSX, Cloud) – 28. November 2023

Rollerdrome (PC, XSX, Cloud) – 28. November 2023

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass

Während derimmit einigen starken Spielen gestartet ist, wird es in der zweiten Monatshälfte deutlich ruhiger – qualitativ dafür keineswegs schlechter, sofern man aufsteht.Bereits ab heute könnt ihr euch mitin eine Artin 3D stürzen und im Tropenparadies zum erfolgreichen Bauern werden. Damit aber nicht genug, denn bereits in den nächsten Tagen gibt es noch, im Xbox Game Pass vorbeizuschauen.Die drei ist bewusst gewählt, denn in der zweiten Hälfte des kühlen Novembers gibt es seitens Microsoft im Xbox Game Pass lediglichzu vermelden. Die haben es jedoch in sich, sofern ihr auf das jeweilige Genre steht. Los geht es ammit, welches sich direkt am Releasetag in Microsofts kostenpflichtigen Abodienst taktiert. Erneut schlüpft ihr in die Rolle von Joker und begleitet die Phantomdiebe auf ein weiteres, dieses mal deutlich strategerisches Abenteuer.Danach dauert es bis zum, ehe sich etwas Neues reckt: Mit dem Strategiespielund dem Third-Person-Shootergibt es gleich einen Doppelschlag zum Monatsende.Auf den namensgebenden Wüstenplaneten verschlägt es euch im jüngsten Spiel der-Entwickler, wo ihr eine der bekannten Fraktionen der Romanvorlage übernehmt und um die Vorherrschaft kämpft. Rolledrome kombiniert derweil flüssige Third-Person-Shooter-Einlagen mit Rollerskates, welches aus der Feder des-Studios stammt. Im Folgenden noch einmal die, welche Spiele im restlichen November den Xbox Game Pass beitreten:Auf der einen Seite gibt es Neuzugänge, auf der anderen Seite treten manche Spiele den Rückzug an. Bis zumhabt ihr noch Zeit, diese Spiele nachzuholen, danach verschwinden sie aus dem Abo:Im Falle der drei genannten Battlefield-Spiele liegt der Grund darin begraben, dass. Dadurch sind zukünftig die Multiplayer-Modi der einzelnen Serienteile, weshalb sie wohl kurzerhand komplett aus den laufenden Abo gestrichen werden.Welche Spiele es übrigens sonst, verraten wir euch in einer separaten Mitteilung.