Xbox Game Pass: Remnant 2 und Teil 1 ab sofort im Abo-Service enthalten

Remnant 1 & 2 rutschen überraschend in den Xbox Game Pass





wow an Xbox Game Pass shadow drop right here. Microsoft just dropped Remnant and Remnant II onto Xbox Game Pass and PC Game Pass https://t.co/2iLRT0l6Uq



— Tom Warren (@tomwarren) November 30, 2023

Gute Neuigkeiten für Mitglieder des: Mit Microsofts Spiele-Abonnement könnt ihr ab sofort eines der besten neuen Spiele des diesjährigen Release-Zyklus ohne Aufpreis zocken – inklusive seines gefeierten Vorgängers.Ganz konkret handelt es sich dabei um denkonnte und sich im Vergleich zu seinem ersten Teil fast nur verbessert hat.Wer hätte damit gerechnet: Erst, genau genommen im Juli diesen Jahres, erschienen und mittlerweile auch für die Game Awards als bester Action-Titel 2023 nominiert, könnt ihr Remnant 2 im Rahmen eures Xbox Game Pass-Abonnements ab sofort zocken, ohne euch den Shooter aus dem Hause Gunfire Games erst zum vollen Preis kaufen zu müssen.Wer sich bislang weder an den spannenden Mix aus sund einem, in dem ihr mit bis zu drei Freunden das düster gehaltene Setting der Reihe durchlaufen dürft, herangewagt hat, für den gibt es künftig keine Ausreden mehr. Selbst, wenn ihr euch erst einmal durch den ersten Teil ballern wollt, bevor ihr euch seiner Fortsetzung hingebt, wird euch dazu mit dem Game Pass die Gelegenheit geboten, denn auch jener ist, wie bereits erwähnt, im Abo-Service enthalten.Damit dürfte Microsoft für zahlreiche Spaß und Spannung versprechende Spielstunden sorgen: Howlongtobeat zufolge benötigt ihr etwas mehr alsfür Remnant 2, wenn ihr euch ausschließlich auf die Story konzentriert. Schließt ihr alle Nebenaufgaben ab, steigt die Spielzeit fast auf das Doppelte an. Auch Teil 1, Remnant: From the Ashes lohnt sich noch immer und wartet mitMain-Story auf.Wir können euch beide Titel wärmstens ans Herz legen, wenn ihr ohnehin im Besitz des Xbox Game Pass seid. Und selbst, wenn ihr euch den Spiele-Service von Microsoftsichert und beide Titel durchzockt, dürftet ihr, gemessen an der reinen Spielzeit beider Remnant-Titel, einen lohnenswerten Deal für euch herausschlagen, der euch nebenmit einem der besten Releases des aktuellen Kalenderjahres versorgt. Werhat, der darf sich freuen: Jüngst erschien mitebenfalls einmal etwas genauer unter die Lupe genommen haben.Letztes aktuelles Video: Humble Games Day One with Xbox Game Pass