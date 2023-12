Xbox Game Pass: Milliarden-Summe pro Jahr, aber das Abo ist dennoch "finanziell tragfähig"

Xbox Game Pass: "Wir haben eine Menge Geld in den Markt gesteckt"

"Nicht jedes Spiel muss deine ganze Zeit in Anspruch nehmen"

Mit demhat Microsoft eines der spannendstenim Angebot, welches euch Zugriff auf hunderte von Games bietet. Das Ganze ist allerdings nicht gerade günstig, zumindest aus der Sicht von Microsoft: Das Unternehmen investiert jährlich eineNeben den hauseigenen Spielen des Xbox-Konzerns, wozu unter anderemodergehören, landen auch immer wieder größere und kleinere. Die verursachen logischerweise extreme Kosten, aber dennoch soll sich der Dienst finanziell tragen.Dies hat Xbox-Chef Phil Spencer in einem ausführlichen Interview mit den englischsprachigen Kollegen von Windowscentral verraten. Laut Spencer habe man "pro Jahr" investiert, um Spiele von Drittanbietern in den Game Pass zu bringen. Trotz solch hoher Beträge sei der Service jedoch finanziell tragfähig, sprich Microsoft erwirtschaftet dennoch Gewinne.Damit das auch in Zukunft so bleibt, will man natürlich den Game Pass weiter stärken. Schlussendlich sei das Abo ein Service, "welcher alle Arten von Spielen unterstützt, von den größten Games bis hin zu den unbekannten Indie-Spielen." Darüber hinaus möchte man, dass "Leute mehr spielen und sich auf der Plattform engagieren, unabhängig von der Art der Spiele, die sie zocken." Deshalb werde der Abo-Dienst auch weiterhin einsein.Aufwill Spencer derweil den Xbox Game Pass nicht bringen. Das Team verfolge derzeit keine Pläne, den Game Pass "für PlayStation oder Nintendo anzubieten." Stattdessen würde man sich vor allem die Frage stellen, "wie wir für die Menschen, die sich für unsere Hardware-Plattform entschieden haben, weiterhin Innovationen schaffen können."Welche Innovationen das sind, lässt Spencer natürlich weitgehend unbeantwortet. Allerdings gibt es Bestrebungen und Pläne, einenzu eröffnen, der mit dem Google PlayStore und dem App Store von Apple konkurrieren soll. Details dazu sollen jedoch erst in absehbarer Zukunft folgen.Darüber hinaus will sich man bei der eigenen Videospielproduktion weiterhin divers aufstellen. Das eigene Geschäftsmodell ermögliche es, dass man verschiedene Arten von Spielen unterstützen kann "und nicht jedes Spiel, das wir entwickeln, muss die Art von Game sein, die deine ganze Zeit in Anspruch nimmt." Spencer betont allerdings, dass man auch immerbenötigen würde. Man will den eigenen Studios dementsprechend nicht einfach Aufträge zuweisen, sondern mit ihnen herausfinden, auf welche Projekte sie tatsächlich Lust haben und welche sich davon lohnen.Zukünftig kann die Xbox-Abteilung von Microsoft zudem auf eine Vielzahl von weiteren Entwicklerstandorten zurückgreifen: Vor wenigen Wochen durfte man nach langen und zähen Verhandlungen