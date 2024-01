Xbox Game Pass: Goodbye, GTA 5: Diese Spiele verlassen in Kürze den Abo-Service

Xbox Game Pass: Goodbye, GTA und Garden Story

Noch hat Microsoft nicht verraten, auf welche neuen Spiele sich Abonnenten desim Januar freuen dürfen, ein bisschen Geduld bis zur Ankündigung ist wohl noch angesagt.Dafür könnt ihr euch aber schon einmal auf die Abgänge vorbereiten, denn wie jeden Monat heißt esvon dem ein oder anderen Titel, der bislang in der kostenpflichtigen Bibliothek verfügbar war. Wer noch in die betroffenen Spiele reinschnuppern möchte, hatdafür Zeit, danach werdet ihr wieder wie gewohnt zur Kasse gebeten.sind nur noch knapp zwei Wochen im Xbox Game Pass verfügbar, auch wenn sich eines davon aufgrund der angegebenen Plattformen doppelt:wird aufgrund seiner Verfügbarkeit auf derundals zwei Einträge gehandelt, kehrt aber beiden Plattformen in Kürze den Rücken zu. Ohne gestohlene Autos, dafür mit stylischen Motorrädern rastMitte Januar aus dem Xbox Game Pass, wie ein Blick auf die "Demnächst weg"-Sparte der offiziellen Website enthüllt.müssen derweil gleich zwei Verluste betrauern:undgehören ebenfalls zu den Abo-Abgängern. Mit jeweilsdürften zwei Wochen wohl nur dann reichen, wenn ihr euch für eines der beiden entscheidet und entweder Urlaub nehmt oder an den beiden kommenden Wochenenden gar nichts vor habt.Zumindest der Abschied von Persona 3 Portable ist aber nicht dramatisch:. Bei dem letzten Titel, der den kostenpflichtigen Service am 15. Januar verlässt, handelt es sich um das, bei dem ihr als tapfere Traube euren Heimathain retten müsst – das dürfte mit ungefährsicherlich zu schaffen sein.Schaut ihr euch eines der Spiele nochmal an,Verratet es uns doch in den Kommentaren. Weniger empfehlenswert auf Microsofts Konsole ist derweil das Rollenspiel von Larian Studios:, auch wenn die Entwickler nun eineverraten haben.