Xbox Game Pass: Die neuen Spiele für den Abo-Service im Januar

Xbox Game Pass: Resident Evil 2, Assassin’s Creed Valhalla und die anderen Abo-Neuzugänge im Januar

Ab sofort: Close to the Sun (Cloud, Konsole und PC)

Close to the Sun (Cloud, Konsole und PC) 4. Januar: Hell Let Loose (Cloud, Xbox Series X | S und PC)

Hell Let Loose (Cloud, Xbox Series X | S und PC) 9. Januar: Assassin's Creed Valhalla (Cloud, Konsole und PC)

Assassin's Creed Valhalla (Cloud, Konsole und PC) 9. Januar: Figment (Cloud, Konsole und PC)

Figment (Cloud, Konsole und PC) 11. Januar: Super Mega Baseball 4 (Cloud, Konsole und PC via EA Play)

Super Mega Baseball 4 (Cloud, Konsole und PC via EA Play) 11. Januar: We Happy Few

16. Januar: Resident Evil 2 (Cloud, Konsole und PC)

Resident Evil 2 (Cloud, Konsole und PC) 16. Januar: Those Who Remain

Auch 2024 soll derwieder Spieler zum Abschluss eines Abos bewegen, in dem man monatlich mit frischem Spiele-Futter wirbt – und schon bald gibt es die erste Wagenladung.Microsoft hat nämlich verraten, welcheihren Weg in den kostenpflichtigen Abo Service finden., sind dieses Mal nur acht geplant; das schreit eigentlich nicht nach einem starken Start ins neue Jahr. Aber mit einem gigantischen Open World-Abenteuer und einem beliebten Horror-Schocker sind immerhinmit dabei.Auch wenn sich die neuen, auf der offiziellen Website enthüllten Xbox Game Pass-Spiele wie immer auf den halben Monat verteilen, könnt ihrnimmt euch ab sofort mit auf eine Expedition auf die Helios, ein gigantisches schwimmendes Forschungszentrum erdacht von Genie Nikola Tesla. Dort sucht ihr in der Rolle von Journalistin Rose Arche nach eurer Schwester Ada und müsst die, um euer Ziel zu erreichen.Noch mehr Rätsel erwarten euch dann in dem musikalischen Abenteuer, während Neuzugänge wieodereher den Aspekt der Action großschreiben. Die bekommt ihr, gepaart mit, auch beigeboten, dem viel gelobten Remake von Capcoms Klassiker. Untenstehend findet ihrin einer praktischen Übersicht:Wer Abo-Vorteile bei bestehenden Spielen auskosten möchte, darf sich ebenfalls über ein paar Aktionen freuen.insparen dank Xbox Game Pass zehn Prozent vom Preis der Mörderpuppe, außerdem stehen ein neues Update vonund die zehnte Saison invor der Tür., erfuhren wir derweil schon gestern: Nebenmüssen sich Abonnenten auch vonverabschieden.