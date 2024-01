Xbox Game Pass: Dank 150 Spielen: So viel hat euch der Abo-Service 2023 theoretisch an Geld gespart

Xbox Game Pass: Bot 2023 Spiele im Wert von gut 5.000 US-Dollar an

Auch wenn die monatlichen Abgänge dafür sorgen, dass die Bibliothek destrotz regelmäßiger Neuheiten nur langsam wächst, kommen jedes Jahr viele frische Spiele in den Abo-Service.Wer den kostenpflichtigen Dienst unterhält und ab und an auf das Angebot zurückgreift, dürfte sich nichtsdestotrotz schon öfter mal gefragt haben,. Auch wenn die Antwort auf diese Frage stark davon abhängt, wie viele Spiele aus dem Xbox Game Pass ihr letztendlich anschmeißt, helfenbeim Abwägen.Auch die Kollegen von The Loadout haben sich mit dieser Frage beschäftigt und nachgerechnet, was der Xbox Game Pass vergangenes Jahr eigentlich wert war. Wie viele Spiele haben ihren Weg in den Abo-Service gefunden, was haben die jeweils gekostet und welche Gesamtsumme ist dabei herumgekommen? Spannende Fragen, auf die es jetzt Antworten gibt:hat Microsoft 2023 in den Xbox Game Pass gepumpt, die sich zusammen auf eine Summe von 5.139 US-Dollar belaufen, was rund 4.700 Euro entspricht.Je nachdem, welche Stufe des kostenpflichtigen Dienstes ihr nutzt, ist eure Ersparnis natürlich unterschiedlich hoch: Spielt ihr nur auf Konsole, werden laut der offiziellen Website fällig, was jährlich knapp 84 Euro ergibt. Die PC-Variante des Xbox Game Pass schlägt mitzu Buche, womit wir bei fast 120 Euro sind; die Kombination aus beiden, betitelt als Ultimate, kostet derweilund für ein Jahr daher rund 180 Euro.Selbst bei der teuersten Variante würdet ihr also– vorausgesetzt natürlich, ihr spielt jedes einzelne der 150 Spiele, die 2023 im Xbox Game Pass (vorübergehend) ihr Zuhause gefunden haben. Da das zeitlich nicht möglich sein dürfte und ihr vermutlich schon den ein oder anderen älteren Titel kennt, dürfteausfallen. Trotzdem sorgten frisch veröffentlichte Vollpreisspiele wieoderdafür, dass für den monatlichen Abopreis eine entsprechende finanzielle Überkompensation erfolgte., bleibt abzuwarten.hat zwar wenig neues zu bieten, bringt dafür aber zumindest beliebte Spiele wieundmit., von denen zumindest eines bereits Anfang Februarseine Rückkehr feiern wird.