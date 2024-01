Xbox Game Pass: Nur ein Fehler: Heiß ersehntes Rollenspiel kommt doch nicht in den Abo-Service

Update vom 30.01. 13:08: Einem Statement von Microsoft gegenüber Einem Statement von Microsoft gegenüber Eurogamer handelte es sich nur um einen Fehler. Demnach wird Visions of Mana nicht im Xbox Game Pass verfügbar sein.

Xbox Game Pass: Visions of Mana kommt laut Produktseite in den Abo-Service

Wenn sich Microsoft bei einer Sache Mühe gibt, dann ist es das Bewerben des: Der Abo-Service für PC und Konsolen wird häufig als wahres Videospielparadies zum kleinen Preis angepriesen.Meistens verrät man daher auch schon bei Neuankündigungen, ob diese für zahlende Kunden der Spielebibliothekverfügbar sein werden. Bei, dem neuen Ableger von Square Enix' alteingesessener Rollenspielreihe ist das zwar nicht der Fall gewesen, doch neue Hinweise legen nun den Sprung in den Xbox Game Pass zur Veröffentlichung nahe.Wie der aufmerksame Twitter-Nutzer IdleSloth84_ verrät, scheint Visions of Mana nämlich trotz bislang fehlender Ankündigung in dieser Richtung für den Xbox Game Pass zu erscheinen. Enthüllt wurde das brandneue JRPG erst: Damals verriet man bereits, dass es für dieerscheinen würde – die vorherige Konsolengeneration von Microsoft geht, genau wie die Nintendo Switch, leer aus.Bei der Xbox Developer Direct Mitte Januar lieferte man dann einen Blick hinter die Kulissen sowieund konkretisierte den Release-Termin auf Sommer diesen Jahres; von der Aufnahme in den Xbox Game Pass fehlte zu diesem Zeitpunkt weiterhin jede Spur.in Verbindung mit dem Suchbegriff Xbox, wird in der angezeigten Beschreibung allerdings angegeben, dass Visions of Mana seinen Weg in den Abo-Service finden soll, wie der oben erwähnte Twitter-Nutzer mit Screenshots aufzeigt.Auch derdes Spiels enthält den Hinweis, dass das Rollenspiel im Xbox Game Pass erscheint. Ob es sich hierbei um zufällige Fehler handelt oder sich Abonnenten wirklich darauf freuen dürfen, Visions of Mana ohne Extrakosten spielen zu können, erfahren wir vermutlich. Bis dahin kommen Fans japanischer Rollenspielen aber noch mit weiteren Genre-Vertretern auf ihre Kosten, beispielsweise dem