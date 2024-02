Xbox Game Pass: Final Fantasy 14-Spieler werden doppelt zur Kasse gebeten

Xbox Game Pass & Final Fantasy 14: Knapp 23 Euro monatlich für das MMORPG?

Abfür alle Xbox-Spieler geben, die neu bei Final Fantasy 14 sind. Nach langer Zeit kommt das MMO also endlich auf die Microsoft-Konsole. Für das volle Spielerlebnis jedoch, was einige Fans verärgern dürfteWer sich nämlich langfristig an das Spiel binden möchte, wird auf der Xbox. Das ist, gerade mit Blick auf andere Versionen des Spiels, eher ungewöhnlich.Fans des Rollenspiel-Universums von Final Fantasy kommen in diesem Monat unter Umständen gleich: Neben dem lang erwarteten zweiten Remake-Teilam letzten Tag im Februar können Spieler auch erstmals das MMO Final Fantasy 14 auf der Xbox spielen . Hierfür ist jedoch ein Xbox Game Pass nötig - "doppelt kosten" ist also auch hier das Thema.Ein Game Pass-Zugang kostet monatlich, das MMORPG schlägt mit 12,99 Euro im Monat zu Buche (oder mit ein bis zwei Euro weniger, wenn ihr über einen längeren Zeitraum bucht). Diese zusätzlichen Kosten gibt es für Spieler auf der PlayStation oder dem PC nicht.Die Open Beta am 21. Februar ist immerhin kostenfrei und auch ohne Game Pass spielbar. Außerdem habt ihr, wie auch auf anderen Plattformen, die Möglichkeit,. Diese ist kostenfrei und benötigt auch keinen Game Pass. In der Version könnt ihr euren Charakter bis Level 70 spielen, müsst aber auf einige Gameplay-Elemente wie Handelsfunktionen, PvP und Gruppen gründen verzichten. Euren Charakter aus der Testversion könnt ist beim Abschluss eines vollwertigen Zugangs mitnehmen.Ob das für Xbox-Spieler ein Anreiz ist,für Final Fantasy 14 zu zahlen, wir die Zukunft zeigen. Ohnehin könnten schwierige Zeiten auf Freunde der Microsoft-Konsole zukommen, da Gerüchte im Raum stehen, dass deren Exklusivtitel künftig auch für andere Plattformen verfügbar gemacht werden sollen. Xbox will