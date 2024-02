Xbox Game Pass: Mit Resident Evil, Madden und mehr: 8 neue Spiele im Februar bestätigt

Xbox Game Pass: Diese acht Titel kommen mit der ersten Februarhälfte ins Abo

Nachdem sich schon im Vorfeld die Gerüchte und Spekulationen darum rankten, welcheuns Microsoft mit demimspendiert, haben wir nun auch die offizielle Bestätigung.Direkt von, die in die Spielebibliothek des Abo-Service in den kommenden zwei Wochen rücken, ist die Rede. Dabei dürften sowohlvoll auf ihre Kosten kommen, doch auch unter den restlichen Vertretern findet sich das ein oder andere Highlight.Wie immer könnt ihr die acht Titel, die mit dem Februar in den Xbox Game Pass aufgenommen werden, ohne zusätzliche Kosten zocken. Vorausgesetzt ihr seiddes Spiele-Service, dann stehen sie euch wie gewohnt zum Download auf dem PC und der Konsole zur Auswahl., dann erwartet euch der erste Neuzugang in Form des Indie-Puzzle-AdventuresAuch diedes Xbox Game Pass wollen wir euch nicht vorenthalten: Hier diefür die erste Februarhälfte, die von Microsoft über die kommenden Wochen für den Rest des Monats noch erweitert werden dürfte:Vor allemund – passend zum in schnellen Schritten nahenden Super Bowl -dürften hier direkt ins Auge fallen, doch auch das womöglichkönnte nicht nur Metroidvania-Fans begeistern. Im Stil der älteren-Teile, die vor über 15 Jahren für Nintendos DS-Handheld erschienen, gehalten, schlagt ihr euch in der Haut der verfluchten Miriam durch ein düsteres, von Dämonen befallenes Schloss, um die Menschheit vor ihrem finsteren Schicksal zu bewahren.Natürlich schafft Microsoft auch im neuen Monat wieder, indem man ab dem 15. Februar zwei bestehende Titel aus dem Abonnement verabschiedet. So verlässt neben Galactic Civilizations 3 auch Opus: Echo of Starsong die Spielebibliothek. Welche, haben wir euch an anderer Stelle noch einmal zusammengefasst.Letztes aktuelles Video: Humble Games Day One with Xbox Game Pass