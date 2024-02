Xbox Game Pass: Diablo 4 wird im März dem Abo hinzugefügt

Wann erscheint Diablo 4 im Xbox Game Pass?

Mit der milliardenschweren Übernahme vonhat sich Microsoft jede Menge Spiele ins Haus geholt, die zukünftig denfüttern sollen. Den Anfang wird schon in wenigen Wochen einaus dem letzten Jahr machen.Natürlich ist damitgemeint: Das Action-Rollenspiel hat zwar noch keine zwölf Monate auf dem Buckel, wird aber dennoch der erste Vertreter des Neueinkaufs für Microsofts Abo-Service werden. Denhat Microsoftverraten.Solltet ihr bislang den Kauf des Action-Rollenspiels gemieden, aber trotzdem Interesse daran haben, tausende von Dämonen in den Boden zu stampfen, dann könnt ihr in wenigen Wochen verhältnismäßig günstig loslegen. Dennwird Diablo 4 im Xbox Game Pass erhältlich sein, und zwar sowohl für dieals auch fürund denSolltet ihr bereits Abonnent sein, dann müsst ihr natürlich nicht noch einmal zusätzlich in die Tasche greifen. Stattdessen könnt ihr Ende des kommenden Monatsund mit allen anderen Spielern losziehen, um Antagonistin Lillith in die Knie zu zwingen –Wie es sich mit der für Ende 2024 angekündigten Erweiterungverhält, bleibt derweil abzuwarten. Normalerweise sind ErweiterungenTeil des Game Pass-Angebots und müssen separat erworben werden. Zu dieser Thematik wollte sich Microsoft derzeit aber nicht äußern, immerhin ist der Release des Addons noch etliche Monate entfernt.Derweil soll Diablo 4 nur der Auftakt sein: In den Wochen und Monaten nach dem 28. März sollenihren Weg in den Xbox Game Pass finden. Zu den genauen Titeln wird aber von Seiten der Verantwortlichen geschwiegen. Das gilt übrigens ebenfalls für das