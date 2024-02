Xbox Game Pass: Das sind die neuen Spiele für Abonnenten in der zweiten Februarhälfte

Xbox Game Pass: Frisches Futter für den Abo-Service in der zweiten Februarhälfte

Die Halbzeit ist längst vorüber, jetzt ist Endspurt angesagt: Bevor sich der Februar kommende Woche verabschiedet, beglückt deraktive Abonnenten nochmal mit einer Reihe neuer Spiele.Mitundwandern heute die letzten Titel der ersten Welle in den Service, dann geht es mit den frisch angekündigten Kandidaten weiter, die ihr natürlich vollständig weiter unten findet. Abwechslung wird jedenfalls wieder mal großgeschrieben, denn mit kinderfreundlichen Cartoon-Figuren und blutrünstigen Haien ist einevertreten.Auch wenn nur noch anderthalb Wochen vom aktuellen Monat übrig sind, wirft Microsoft noch einmalin den Xbox Game Pass – auch wenn eines davon sich genau genommen erst Anfang März anschließt, wie die offizielle Website verrät. Auf ihre Kosten kommen dieses Mal nicht nur virtuelle Sportler, sondern auch Meeresbiologen und Astronauten.lauten wie folgt:Wer keine Lust hat, gänzlich neues auszuprobieren, wird sich vielleicht über den Umstand freuen, dass auch eineEinzug in den Xbox Game Pass hält. Demnach dürfen Piloten desdank derab sofort mit dem Royal Atreides Ornithopter über die Sandhügel von Arrakis gleiten und damit noch vor dem Kinostart von Dune 2 am 29. Februar die staubige Wüstenluft einatmen.müsst ihr als aktive Abonnenten dagegen vonund: Beide verlassen den Xbox Game Pass am 29. Februar, stehen also nur noch begrenzte Zeit zur Verfügung.wird es im Abo-Service dafür geradezu höllisch: Wie man unlängst ankündete, profitieren dann auch Spieler endlich von der Übernahme von Activision Blizzard,