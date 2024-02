Xbox Game Pass: Dead Island 2 ist ab sofort über das Abo spielbar

Xbox Game Pass und der Zombie-Neuzugang

Eigentlich waren die neuen Spiele imfür den Februar bereits bekannt, da hat sich auf einmal aus dem Nichts eine freudige Überraschung ergeben. Ab sofort könnt ihrüber Microsofts Abo-Service spielen.Angekündigt war derweder seitens Microsoft noch von Publisher Deep Silver. Nicht einmal einen Teaser hat es im Vorfeld gegeben, weshalb die Implementierung des Zombie-Spiels sehr plötzlich kommt. Nichtsdestotrotz könnt ihr ab sofort alseuer Katana zücken und das von Untoten überfüllte Los Angeles durchstreifen.Allerdings gibt es eine Einschränkung zu beachten, denn Dead Island 2 steht nicht allen Mitgliedern des Xbox Game Pass zur Verfügung. Aktuell könnt ihr das Action-Spiel lediglich auf derundspielen. PC-Nutzer schauen hingegen in die Röhre.Das könnte einen recht simplen Grund haben: Noch bis zum 21. April ist die PC-Version von Dead Island 2verfügbar. Erst dann läuft die Zeitexklusivität aus, was unter anderem. Gut möglich, dass Deep Silvers Zombie-Schnetzelei in der Folge auch über den PC Game Pass zur Verfügung gestellt wird. Offiziell ist das bisher aber nicht bestätigt.Spielerisch erwartet euch derweil ein grundsolides, technisch mitunter schickes, bei dem ihr unzähligen Zombies das Licht ausknipst. In. Mehr Infos darüber, wie gut es sich in Los Angeles kämpfen lässt, erhaltet ihrNeben dem Zombie-Abenteuerin den nächsten Tagen und Wochen. Allehaben wir für euch in einer separaten News zusammengefasst.