Xbox Game Pass: Das sind die ersten März-Spiele

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass im März

Hardspace: Shipbreaker

Ni No Kuni: Wrath of the White Witch Remastered (PC, XOne, XSX, Cloud)

(PC, XOne, XSX, Cloud) Shredders

Seit wenigen Tagen haben wir es März, und das bedeutet? Richtig: Es gibt, wie im Grund jeden Monat, wiederzu verzeichnen. Für die erste Hälfte erweitert Microsoft sein Abo um gleichrecht unterschiedliche Titel.Freuen dürfen sich in den nächsten zwei Wochen Fans von Action-Spielen, Kinderserien und Cozy-Mech-Erlebnissen. Gleichzeitig müssen aber auch, weshalb euch nicht mehr viel Zeit bleibt, diesen Titeln eine Chance zu geben. Aber dazu gleich mehr.Erst einmal sprechen wir über die Neuzugänge, die in den nächste Tagen über das Abo verfügbar sein werden. Insgesamt könnt ihr euch auf diefreuen:Insgesamt könnt ihr euch auf eineeinstellen, bei der insbesondere Control und No More Heroes 3 herausstechen. Aber auch Fans des gelben Nickelodeon-Schwamms kommen auf ihre Kosten,. Mit Lightyear Frontier gibt es zudem ein nigelnagelneues Cozy Game, bei dem ihr dieses Mal mit einem Mech eure Farm anlegt und Landwirtschaft betreibt.Zudem sei erwähnt, dass es sich hierbei nur um diehandelt. Wie üblich wird Microsoft gegen Mitte des Monats noch eine zweite Ladung mit weiteren Spielen ankündigen – immerhin soll ja auchfinden.Neben den erwähnten Neuzugängen treten drei Spiele bald aus dem Xbox Game Pass.könnt ihr folgende Titel nicht mehr über das Abo starten:Solltet ihr euch für eines der Spiele interessiert, müsst, oder aber die Vollversion separat erwerben. Noch mehr, bei dem euch im Märzunderwarten.