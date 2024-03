Xbox Game Pass: Liebevoller Anime-Look trifft auf Monstersammelspaß

Wenn monatlich die neuen Spiele für den Xbox Game Pass angekündigt werden, heißt es für manche Spiele auch: Time to say goodbye. Nicht jedes Spiel kann ewig in der Bibliothek bleiben, sonst würde sie überquellen. Doch manchmal gibt es auch einen Rückruf vom Rückruf.So geschehen nach dem März-Update für die neuen Spiele im Game Pass. Ein beliebtes JRPG bleibt – entgegen der vorherigen Ankündigung – jetzt im Game Pass enthalten. Besonders Anime-Fans können mit dem Titel sicherlich etwas anfangen.Bei Ni no Kuni: Der Fluch der weißen Königin handelt es sich nämlich nicht nur um einen Eintrag in der populären Ni no Kuni-Reihe. Die Zwischensequenzen sind außerdem vom Studio Ghibli produziert worden, das unter anderem für die Oscar-prämierten Filme Chihiro's Reise ins Zauberland oder Der Junge und der Reiher verantwortlich ist. Freunde dieser Filme werden auch die Musik wertschätzen, die aus der Feder von Joe Hisaishi stammt, welcher ebenfalls in zahlreichen Ghibli-Produktionen respektive Miyazaki-Filmen wie Mein Nachbar Totoro oder Das wandelnde Schloss mitwirkte. Das JRPG wird vorerst nicht aus dem Xbox Game Pass verschwinden Liebhaber von Ni no Kuni: Der Fluch der weißen Königin können sich zusammen mit Oliver auf die Reise zwischen zwei Welten begeben . Mit dem Tod seiner Mutter hat der Junge einen schweren Schicksalsschlag erfahren. Fest entschlossen wendet er sich der Zauberei zu und hofft, dem Schicksal irgendwie ein Schnippchen schlagen zu können. Das RPG nimmt einen pokémon-esquen Einschlag, da Oliver in einer magischen Parallelwelt Geschöpfe aufnimmt, die ihm fortan auf seiner Mission helfen.Ni no Kuni: Der Fluch der weißen Königin erschien erstmals 2013 für die PlayStation 3. Vorerst habt ihr die Möglichkeit, das charmante JRPG im Xbox Game Pass zu spielen.