Xbox Game Pass: Diese Spiele gibt es in der zweiten Märzhälfte

Diese Spiele verlassen Ende März den Xbox Game Pass

Hot Wheels Unleashed

Infinite Guitars (PC, XOne, XSX, Cloud)

(PC, XOne, XSX, Cloud) MLB The Show 23 (XOne, XSX, Cloud)

Mit den zahlreichen Sales gibt es aktuell genügend digitalen Spielenachschub, aber in den nächsten Tagen wird sich auch dermitfüllen. Die nächsten Frischlinge hat Microsoft heute bekanntgegeben.Nachdem heute bereits die Mech-Farming-SimulationundMicrosofts Abo-Service bereichern, werden die restlichen März-Tage nicht weniger abwechslungsreich. Allerdings werden im Gegenzug auch ein weiteres Mal drei Spiele den Xbox Game Pass vorerstBevor wir allerdings auf die Abgänge zu sprechen kommen, reden wir erst einmal über die Neulinge. Bis Anfang April dürft ihr über euch die folgende Auswahl anerfreuen:Wie ihr seht, dürft ihr euch abermals auf eine rechteinstellen. Mit demist auch erstmals ein Blizzard-Spiel dauerhaft im Game Pass vertreten und lässt euch sowohl auf dem PC als auch auf den Konsolen in die Lootspirale einsteigen. Darüber hinaus reiben sich Strategiespieler bei Terra Invicta die Hände, währenddie Neuauflage vonausprobieren können.Mit dem vielversprechenden Adventure Open Roads von Annapurna und dem Entwickler Open Roads Team gibt es zudem auch einen Leckerbissen für Fans, die auf einesehr viel Wert legen. Zu guter Letzt dürft ihr in Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged die Kontrolle über schnelle, kleine Autos übernehmen.Wo Neulinge frischen Platz brauchen, müssen andere leider gehen. Deshalb müssen sichdieaus dem Xbox Game Pass verabschieden:Habt ihr an diesen Spielen Interesse, müsst ihr euch nun beeilen. Bereits in wenigen Tagen werden sie im Abostehen. Falls ihr übrigens auf der Suche nach neuen Gratis-Spielen seid, werdet ihr