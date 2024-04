Xbox Game Pass: Diese 7 neuen Spiele kommen im April ins Abo

Seid ihr dem Witzgewitter des erstengerade noch so entgangen, sorgen dieim, die Microsoft für den frischen Monat nun ankündigt, garantiert für ein paar fröhlich stimmende Sonnenstrahlen am Spielehimmel.Los geht es mit, welches ab dem 2. April kostenlos heruntergeladen und gespielt werden kann, sofern ihr Mitglied im Spieleabonnement der Xbox auf euremseid. Die restlichen sieben Titel wollen wir euch aber ebenso wenig vorenthalten.Wie immer handelt es sich bei denneuen Spielen, die im April in die Spielebibliothek des Xbox Game Pass aufgenommen werden, voraussichtlich nur um die erste Welle an frischem Futter. In aller Regel gibt Microsoft zurweitere Titel bekannt, die sich dem Abonnement anschließen. Doch werfen wir zunächst einmal einen Blick auf diejenigen, die bereits für diedes Ostermonats angekündigt sind:Im weiteren Verlauf des Monats stehen mit dem süßen Soulslike, dem eher klassischen JRPGund der zuletzt regelrechtbereitsauf dem Plan des Xbox Game Pass, auf die sich das weitere Warten lohnen dürfte.Wie gewohnt halten wir euch auf dem Laufenden, sollte es taufrische Informationen zu etwaigen Neuzugängen im Spieleabo von Microsoft geben. Wollt ihr hingegen noch das, solltet ihr euch beeilen:, um so Platz für das frische Futter zu schaffen.Letztes aktuelles Video: Humble Games Day One with Xbox Game Pass