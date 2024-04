Xbox Game Pass: Sechs neue Spiele kommen demnächst ins Abo

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass

Die Sonne lacht, die Blumen blühen und derstrahlt – und zwar im Schein der, die ihr demnächst über Microsoftszocken könnt. Für die zweite April-Hälfte hat der Xbox-Hersteller jetzt noch mehr als eine Handvoll Veröffentlichungen angekündigt.Nachdem ab heutefür Abonnenten des Xbox Game Pass zur Verfügung steht, geht es bereits am 17. April mitweiter. Bis zum 30. April folgen noch, mit denen ihr gewiss die eine oder andere Stunde verbringen könnt.In der ersten April-Hälfte haben schon insgesamt, jetzt geht es direkt so weiter. Im Detail dürft ihr euch über die folgendeneinstellen, die den Abo-Service nach und nach erweitern:Mit Manor Lords, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes und Another Crab's Treasure stehen im Xbox Game Pass direkt ab dem ersten Tagparat. Wem das noch nicht reicht, der darf außerdem ein niedlich-schweres Roguelite in Form von Have A Nice Death erleben, unzählige Orks in Orcs Must Die! 3 besiegen oder auf dem Eis mit NHL 24 loslegen.Für das günstigere Abo,, gibt es außerdem Nachschub in Form vonund, die ab dem 23. April hinzugefügt werden.Ihr kennt das Thema ja schon: Wo auf der einen Seite etwas Neues erscheint, muss gleichzeitig etwas weichen. In diesem Falle werdendie folgenden Spiele nicht mehr im Xbox Game Pass erhältlich sein:Solltet ihr an einem der Spiele Interesse haben, müsst ihr euch also nun beeilen oder sie alternativ dauerhaft erwerben. Falls ihr hingegen noch auf der Suche nachseid, bekommt ihr im