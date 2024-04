Nicht mal ein Jahr nach Release: Star Wars Jedi: Survivor kommt am 25. April in den Xbox Game Pass

Derund Electronic Arts halten schon in wenigen Tagen eine besondere Überraschung bereit: Das von Kritikern und Fans gleichermaßen gefeierteschließt sich Microsofts Spieleabonnement in Kürze an.Das vonentwickelteim Sternenkriegs-Setting knüpft an die Geschichte des Erstlings,an und erschien vor nicht einmal ganz einem Jahr.Seid ihr zahlende Kunden des-Abonnements oder im Besitz einer XboxoderGame Pass-Mitgliedschaft, dürft ihr euch mit demauf ein waschechtes Highlight einstellen : Das zweite Kapitel der Saga um, seines Zeichens Hauptprotagonist in den Star Wars Jedi-Spielen, findet seinen Weg in die Spielebibliotheken von Microsoft und Electronic Arts.und konnte so eine saftige Wertung einfahren, sondern auch international schwärmte man mitund Preisen vom Soul-artigen Sequel. So gewann es beispielsweise den IGN Award für das beste Action-Spiel des Jahres 2023, während es sogar einenfür den besten Soundtrack für Videospiele und andere interaktive Medien einheimsen konnte.Auf den Schultern des rebellierenden Rotschopfes liegen die Hoffnungen für die Zukunft einer ganzen Galaxie: Ihr folgt Jung-Jedi Cal Kestis erneut auf seiner Reise zu bislang unentdeckten Planeten, kommt dabei aber auch an durchaus vertrautenvorbei – jeder von ihnen inmitten einzigartiger Biome, in denen knifflige Herausforderungen und furchteinflößende Feinde auf euch warten. Ihnen entgegen stellt ihr euch mit immer neuen, die ihr im Laufe des Abenteuers erlernt, während ihr hilfreicheeinsammelt und eure Fähigkeiten über den vielfältigennach Belieben verstärkt.Neben Star Wars Jedi: Survivor dürfen sich Xbox Game Pass- und EA Play-Mitglieder noch über einigefür Titel wieodersowie einige weitere freuen. Welchekommen, erfahrt ihr natürlich ebenfalls bei uns.Letztes aktuelles Video: Humble Games Day One with Xbox Game Pass