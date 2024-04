Xbox Game Pass: Die Abo-Spiele im Mai bieten euch Abenteuer in Großstädten und Ruinen

Tomb Raider: Definitive Edition (Cloud, Konsole und PC) – 2. Mai

(Cloud, Konsole und PC) – 2. Mai Kona II: Brume (Cloud, Konsole und PC) – 7. Mai

(Cloud, Konsole und PC) – 7. Mai Little Kitty, Big City (Cloud, Konsole und PC) – 9. Mai

(Cloud, Konsole und PC) – 9. Mai Brothers: A Tale of Two Sons

Eastern Exorcist (Cloud, Konsole, PC)

(Cloud, Konsole, PC) Eiyuden Chronicle: Rising

Fuga: Melodies of Steel 2

Ghostlore (Cloud, Konsole, PC)

(Cloud, Konsole, PC) Just Cause 4 Reloaded (Cloud, Konsole, PC)

(Cloud, Konsole, PC) Norco (Cloud, Konsole, PC)

(Cloud, Konsole, PC) SD Gundam Battle Alliance (Cloud, Konsole, PC)

(Cloud, Konsole, PC) Supraland Six Inches Under (Cloud, Konsole, PC)

Na, habt ihr die Neuheiten des Aprils schon verdaut? Nein? Egal, der Mai hält trotzdem frisches Futter für euch bereit, denn wie jeden Monat wandern abermals einige Spiele in denWas die Quantität angeht, hat Microsoft bei den kommenden Neuzugängen etwas gespart:machen es sich im nächsten Monat in dembequem. Ein Blick lohnt sich trotzdem, falls ihr gerne auf vier Pfoten, mit eurem geliebten Geschwisterkind oder auf der Suche nach wertvollen verschollenen Schätzen unterwegs seid.Mit der Enthüllung der im Mai in den Xbox Game Pass stoßenden Spiele hält heute direkt ein bereits angekündigter Titel Einzug: Wer dieberappt, darf ab sofort im Roguelikedie Rolle des überarbeiteten Todes schlüpfen und mal so richtig in der hauseigenen Firma aufräumen. Wer sich vom Jenseits fernhalten möchte, darf sich im Mai auffreuen:Falls ihr Microsoft ein paar zusätzliche Taler in die Taschen schiebt und denunterhaltet, dürft ihr euch außerdem über zusätzliche Inhalte für laufende Spiele freuen. Fürkönnt ihr euch beispielsweise das Season 10 Perks Bundle sichern, das dieMedusa Widowmaker und Executioner Junkerqueen sowie den Epic Skin Visual K Kiriko enthält. Dinojäger bekommen inderweil das Head Start Kit geschenkt.Obwohl es sich beim Xbox Game Pass um eine rein virtuelle Bibliothek handelt, scheint man dort nur begrenzten Platz zu haben. Entsprechendeinige Titel den Abo-Service, um für die oben aufgelisteten Neuzugänge Platz zu machen. Sollte euch einer davon interessieren, müsst ihr also schnell sein, dennSchnell sein lohnt sich also –ja immerhin noch, um den ein oder anderen Titel davon abzuhaken. Ein, der aufgrund seiner kürzlichen Ankunft wohl auch noch eine Weile bleiben wird, hat sich erst vor wenigen Tagen dem Abo-Service angeschlossen: Seit dem 25. April könnt ihrund mit Cal Kestis erneut ferne Galaxien bereisen.