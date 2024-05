Xbox Game Pass: Diese Spiele erwarten euch bis Anfang Juni

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass

Der Mai feiert gerade grob seine Mitte, da hüpft Microsoft zwischen Sonne und dem wolkenlosen Himmel hervor und kündigt die nächste Ladung anfür denan. Bis Anfang Juni könnt ihr euch gleich auf mehrere spannende Neuzugänge einstellen.Nachdem die ersten zwei Wochen im Mai verhältnismäßig ruhig im Xbox Game Pass abgelaufen sind, wird es in den nächsten Tagen. Wie Microsoft heute bekanntgibt, ist die Pipeline für die nächste Zeit ziemlich gut gefüllt.Insgesamt wird der Xbox Game Pass bis zu den ersten Juni-Tagen umerweitert, darunter vier Titel, die direkt zum Release über den Service zum Download bereitstehen. Das vermeintlich größte Highlight ist natürlich die Veröffentlichung von, die euch am 21. Mai erwartet. Aber auch davor und danach könnt ihr euch auffreuen:Ende Mai dürfen übrigens vor allemin die Höhe springen, denn mit Lords of the Fallen erscheint einer der größten Vertreter aus dem Letzten Jahr im Xbox Game Pass. Zwar konnte unslängst nicht auf ganzer Linie überzeugen, bietet aber dennoch ein paar ordentliche Stärken.Fans vonkönnen sich derweil bei dem aus Frankreich stammenden Chants of Sennaar die Hände reiben. Zudem gibt es mit Hauntii, Galacticare und Rolling Hills drei komplett neue Spiele zu bestaunen.Wo es Neues gibt, muss Altes weichen: Deshalb werden demnächst auch einige Spiele den Rücktritt aus den Xbox Game Pass erklären. Genauer könnt ihr die folgenden Vertreterzocken:Falls ihr einen der Titel noch nachholen wollt, müsst ihr euch also jetzt ein wenig beeilen. Alternativ könnt ihr die Games aber auch dauerhaft erwerben unddank eures Game Pass-Abos noch 10 Prozent beim Kauf. Die Wahl liegt somit ganz bei euch.Welche Spiele es, haben wir für euch vor ein paar Tagen in einer separaten Meldung festgehalten. Außerdem könnt ihr derzeit