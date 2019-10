GTFO: Video: Düstere Spielszenen aus dem Hardcore-Koop-Shooter - 4Players.de

Screenshot - GTFO (PC) Screenshot - GTFO (PC) Screenshot - GTFO (PC) Screenshot - GTFO (PC)

Nach längerer Sendepause haben sich die Entwickler von GTFO (10 Chambers Collective) wieder zu Wort gemeldet und ein fast neun Minuten langes Video eines Einsatzes veröffentlicht. Seit der Präsentation im Jahr 2018 wollen die Entwickler nahezu alle Bereiche des Spiels überarbeitet haben, vor allem aber die Nebeldarstellung und die Beleuchtung. "Ambassadors" dürfen am kommenden Wochenende am Alphatest teilnehmen. Interessierte Spieler können sich hier als "Ambassador" registrieren. GTFO soll noch in diesem Jahr in den Early Access auf Steam starten.10 Chambers Collective beschreibt GTFO (Get The Fuck Out) als einen "besonders herausfordernden" kooperativen Sci-Fi-Horror-Shooter für vier Spieler. Die Entwickler selbst sprechen von einem "Hardcore-Titel", bei dem es bewusst nur einen Schwierigkeitsgrad geben wird. Weitere Details findet ihr hier . Die Story in GTFO soll nicht über den traditionellen Story-Kampagnenmodus erzählt und entfaltet werden, sondern durch kostenlose Updates als kontinuierliche Weiterentwicklung des Spiels.Letztes aktuelles Video: Developer Playthrough October 2019