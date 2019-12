GTFO: Hardcore-Coop-Shooter startet am 9. Dezember in den Early Access - 4Players.de

Der Early-Access-Starttermin steht fest: GTFO wird am 09. Dezember um 21 Uhr auf Steam veröffentlicht (Preis: 34,99 Dollar). Die Entwickler des Hardcore-Coop-Shooters wollen hauptsächlich das Missionssystem "The Rundown", aber auch diverse andere Elemente testen. Jede Rundown-Mission soll einzigartig sein und ist mit einem Countdown versehen. Ist der Countdown abgelaufen, wird die Mission durch einen neuen Einsatz ersetzt. Dadurch sollen die Expeditionen dynamisch und "frisch" bleiben.Diese Missionen führen allesamt in den unterirdischen Komplex. Je tiefer man in den Komplex eindringt, desto schwerer werden die Expeditionen. Die Übersicht über alle verfügbaren Einsätze nennen die Entwickler "The Rundown". Jeder 'Arbeitsauftrag' in The Rundown stellt eine Expedition in einen anderen Teil des Komplexes dar, in dem die Umgebung, die Population der Monster, das Ziel und andere Bedingungen unterschiedlich sein können.10 Chambers Collective (10 Chambers Collective; ehemalige Payday-2-Entwickler) beschreibt GTFO (Get The Fuck Out) als einen "besonders herausfordernden" kooperativen Sci-Fi-Horror-Shooter für vier Spieler. Die Entwickler selbst sprechen von einem "Hardcore-Titel", bei dem es bewusst nur einen Schwierigkeitsgrad geben wird. Weitere Details findet ihr hier . Die Story in GTFO soll nicht über den traditionellen Story-Kampagnenmodus erzählt und entfaltet werden, sondern durch kostenlose Updates als kontinuierliche Weiterentwicklung des Spiels.Letztes aktuelles Video: The Rundown Die Missionsübersicht