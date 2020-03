GTFO: Rundown #2 "Infection" verfügbar; nur 7,6 Prozent der Spieler überlebten den ersten Rundown

Screenshot - GTFO (PC) Screenshot - GTFO (PC) Screenshot - GTFO (PC) Screenshot - GTFO (PC) Screenshot - GTFO (PC) Screenshot - GTFO (PC)

Für GTFO Early Access ) ist das große Update "Infection" (Rundown #002) mit mehr als zehn neuen Levels veröffentlicht worden. "Infection" ersetzt im Zuge des Rundown-Systems die aktuellen Missionen. Auch neue Gegner, Waffen und Missionsziele sind dabei ( zum Change-Log ). Aber nicht alle Karten/Missionen sind zu Beginn freigeschaltet. Erst wenn eine bestimmte Anzahl an Spielern aus der Community die ersten Missionen geschafft haben, werden die späteren Einsätze freigeschaltet."Während das Infection-Update zahlreiche neue Inhalte hinzufügt, bleibt die Kernherausforderung von GTFO unverändert. Nicht nur für die neuen Spieler, von denen wir hoffen, dass sie dieses Spiel jetzt entdecken werden, sondern auch für diejenigen, die den ersten Rundown abgeschlossen haben. Wenn man sich die Statistiken des ersten Rundowns ansieht, so kamen von allen Spielern, die in den Komplex geschickt wurden, 7,6 Prozent lebend zurück. Es wird interessant sein zu sehen, ob sich unsere Spieler nach diesem Rundown verbessern", sagt Ulf Andersson, der Gründer von 10 Chambers. Auch die Entwickler beißen bei den Rundowns regelmäßig ins Gras, gab Andersson zu.GTFO befindet sich aktuell im Early Access auf Steam . Die regelmäßigen Rundown-Updates werden kostenlos veröffentlicht. Das Spiel ist ein "besonders herausfordernder" kooperativer Sci-Fi-Horror-Shooter für vier Spieler (nur ein Schwierigkeitsgrad). Auf ein Matchmaking-System haben die Entwickler aufgrund des elementaren Teamplay-Aspekts bisher verzichtet. Ein normales Matchmaking-System würde in der Hinsicht nicht funktionieren. Interessierte Spieler sollen u.a. auf Discord auf Teamsuche gehen können. Alternative Bildungsmöglichkeiten für Gruppen sind in Planung.Letztes aktuelles Video: Developer Playthrough of Infection Rundown 2 R2B2