GTFO: Rundown #003: "The Vessel" mit neuer Labor-Umgebung

Screenshot - GTFO (PC) Screenshot - GTFO (PC) Screenshot - GTFO (PC) Screenshot - GTFO (PC) Screenshot - GTFO (PC) Screenshot - GTFO (PC) Screenshot - GTFO (PC) Screenshot - GTFO (PC) Screenshot - GTFO (PC) Screenshot - GTFO (PC)

Für GTFO Early Access ) ist das große Update "The Vessel" (Rundown #003) mit sieben neuen Levels im Labor veröffentlicht worden. "The Vessel" ersetzt im Zuge des Rundown-Systems die bisherigen Missionen. Auch neue Gegner, Waffen und Story-Elemente wird man in den Tiefen des Labors finden. Abgesehen von tödlichen Überraschungen wollen die Entwickler diesmal die Zugänglichkeit leicht erhöht haben, ohne aber am hohen Schwierigkeitsgrad zu rütteln ( zum Change-Log )."GTFO war schon immer für ambitionierte Spieler mit einer masochistischen Ader gedacht, weshalb wir auf unserer Produktseite darauf hingewiesen haben, es nicht zu kaufen, es sei denn, man ist einer echten Herausforderung gewachsen", sagt Ulf Andersson, Gründer von 10 Chambers. "Mit dem neuen Rundown haben wir jedoch eine gewisse 'Beruhigung' vorgenommen, um ihn auch für Spieler, die sich nicht unbedingt als Hardcore-Spieler bezeichnen, etwas zugänglicher zu machen. GTFO wird immer schwer sein, sollte aber niemals unfair sein. Wir hoffen, dass dieses Update viele neue Spieler in unserer freundlichen und aktiven Gemeinschaft willkommen heißen wird".GTFO befindet sich aktuell im Early Access auf Steam . Die regelmäßigen Rundown-Updates werden kostenlos veröffentlicht. Das Spiel ist ein "besonders herausfordernder" kooperativer Sci-Fi-Horror-Shooter für vier Spieler (nur ein Schwierigkeitsgrad). Auf ein Matchmaking-System haben die Entwickler aufgrund des elementaren Teamplay-Aspekts bisher verzichtet. Ein normales Matchmaking-System würde in der Hinsicht nicht funktionieren. Interessierte Spieler sollen u.a. auf Discord auf Teamsuche gehen können. Alternative Bildungsmöglichkeiten für Gruppen sind in Planung. Wenn alles nach Plan läuft, soll der Shooter im nächsten Jahr den Early Access verlassen.