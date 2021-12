GTFO: Kooperativer Horror-Shooter wurde überraschend veröffentlicht

Im Rahmen der diesjährigen Ausgabe von The Game Awards veröffentlichte das Entwicklerstudio 10 Chambers völlig überraschend die Release-Version des Horror-Koop-Shooters GTFO ab 31,49€ bei kaufen ) . Es gab schon vorher Anzeichen, dass die Arbeiten weit fortgeschritten waren, dennoch kam dieser Schritt für die meisten Fans wohl sehr unverhofft.Das bedeutet gleichzeitig das Ende einer langen Early-Access-Phase. Die Release-Version von GTFO bietet nicht nur einige neue Inhalte, sondern auch zahlreiche Bugfixes, Optimierungen sowie kleinere Änderungen, die größtenteils auf dem Feedback der Fans basieren. An der Story hat sich natürlich nichts getan: Nach wie vor dreht sich alles um eine Gruppe von Gefängnisinsassen, die für extrem gefährliche Expeditionen in einen unterirdischen Komplex geschickt werden. Dort muss die Gruppe ebenso enge wie düstere Gänge durchforsten und sich mit Horden von Monstern herumschlagen, die an Zombies erinnern. Ohne gutes Teamwork und stahlharte Nerven läuft dabei wenig - der Schwierigkeitsgrad ist happig.Passend zum Launch gibt es übrigens nicht nur einen frischen Trailer, den ihr nachfolgend findet, sondern auch eine Rabatt-Aktion bei Steam. Dort spart ihr aktuell 25 Prozent beim Kauf von GTFO, was sicherlich ein zusätzlicher Anreiz ist. Allzu lange solltet ihr jedoch lieber nicht warten, denn dies gilt nur bis zum 16. Dezember 2021.Letztes aktuelles Video: ReleaseTrailer TGA 2021