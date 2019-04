Tropico 6: El Presidente ist zurück - 4Players.de

Screenshot - Tropico 6 (PC) Screenshot - Tropico 6 (PC) Screenshot - Tropico 6 (PC) Screenshot - Tropico 6 (PC) Screenshot - Tropico 6 (PC) Screenshot - Tropico 6 (PC) Screenshot - Tropico 6 (PC) Screenshot - Tropico 6 (PC) Screenshot - Tropico 6 (PC) Screenshot - Tropico 6 (PC) Screenshot - Tropico 6 (PC) Screenshot - Tropico 6 (PC) Screenshot - Tropico 6 (PC) Screenshot - Tropico 6 (PC)

Kalypso Media und Limbic Entertainment haben ihre tropische Diktator-Simulation und Aufbau-Strategie Tropico 6 am 29. März 2019 für PC veröffentlicht - u. a. auch als El Prez Edition mit Handbuch, vier Postkarten, zwei Touristen-Outfits, einem exklusiven digitalen Palastdesign, dem digitalen Soundtrack und einem digitalen Kalender. Die Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One sollen im Sommer folgen.Der Publisher schreibt : "Da Penultimo gerade noch damit beschäftigt ist, das preisgekrönte Lama Hector für die Präsidentschaftsparade zur Feier des glorreichen Starts von Tropico 6 zu kämmen (ja, mit Schleifchen), haben die treuen Bürger im Hauptquartier von Kalypso El Presidentes Willkommens-Trailer fertig gestellt.Das folgende Video nimmt Einreisewillige mit auf eine sonnenverwöhnte Tour entlang der schönen Sandstrände und fast inaktiven Vulkane von Tropico":Letztes aktuelles Video: Launch TrailerZum Spiel selbst heißt es: "Für Tropico 6 verspricht El Presidente das größte, schönste und beste Tropico aller Zeiten: Der 6. Teil der beliebten Diktatoren-Simulation wird dank der aktuellen Unreal Engine 4 so lebensecht wie nie zuvor erstrahlen. Und auch das Entwicklerteam ist neu: Mit Limbic Entertainment aus Langen wird erstmals ein deutscher Entwickler die tropicanischen Inseln zum digitalen Leben erwecken und viele neue ausgefeilte Ideen mitbringen, ohne den Kern der heiß geliebten Serie zu vernachlässigen.Inseln? Richtig gelesen. In Tropico 6 wird Spielern nicht nur eine Insel zur Verfügung stehen, sondern eine weitläufige Inselgruppe, was viele neue strategische Möglichkeiten eröffnet. Erstmals wird es auch Brücken und weitere neue Möglichkeiten des Transports geben.Darüber hinaus lassen sich in Tropico 6 die eigenen Inseln mit Weltwundern und internationalen Sehenswürdigkeiten verschönern. Das ist schließlich das Mindeste, was El Presidente verdient hat! Auch bei den Missionen geht es wieder typisch tropicanisch zu. So möchte El Presidente unter anderem die Welt des Profisports beherrschen. Wie stellt er das an? Er entführt flugs ein amerikanisches Baseballteam... Nur ein Beispiel von vielen. Der typische Tropico-Humor wird also auch in Tropico 6 nicht zu kurz kommen." Hier aktuelle Spieleindrücke: