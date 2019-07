Tropico 6: Konsolen-Versionen erscheinen Ende September - 4Players.de

Kalypso Media und Limbic Entertainment haben ein Releasedatum für die Umsetzung von Tropico 6 auf PS4 und Xbox One verkündet: Ab dem 27. September darf man sich auf den Konsolen als El Presidente an der Regierungsarbeit in der Karibik versuchen.Auf der Xbox One befindet sich der Titel seit Anfang Juni bereits in der "Spielevorschau", also im Early Access. Dort kann man sich für eine Stunde kostenlos als Präsident versuchen und hat bereits Zugriff auf alle Funktionen. Für diese Fassung haben die Entwickler ein neues, großes Update veröffentlicht, das u.a. einen Zufallskartengenerator enthält. Einen Blick auf das Changelog gibt es hier Letztes aktuelles Video: Xbox Trailer