Tropico 6: The Llama of Wall Street: Turbokapitalismus mit El Presidente - 4Players.de

"Neue eigenständige Mission: Mit 'The Llama of Wall Street' steigen Sie in die Welt der Finanz-Lamas ... Verzeihung, -Haie ein.

Neue Gebäude: Das Handelsinstitut, die Spielzeugfabrik und das Studio für intelligente Möbel bieten Ihnen neue Möglichkeiten, Ihre ökonomische Macht auszubauen.

Neue Spielemechaniken: Güter unterliegen ab jetzt Preisschwankungen, Handelseffekten und Trends. Beeinflussen Sie die globalen Märkte, indem Sie das Handelsinstitut einsetzen, um zukünftige Trends zu prognostizieren und die Märkte zu beherrschen.

Neue Herausforderungen: Zufällige Events treten auf, die positive, negative oder gemischte Effekte auf die globale Marktsituation, den Handel oder die Produktion haben können.

Neue Sandbox-Karte: Acantilado Humeante

Eine neue Verordnung, neue Charakterzüge und neue Anpassungsmöglichkeiten für El Prez und seinen Palast."

"Neues Gebäude: 'Lager' (nützlich für die Lagerung von Waren)

Neue Sandbox-Karte: 'Rio'

Zusätzliche Forderungen der Fraktion

Die Handelsrouten haben nun eine Volumenableitung (Berechnungsformel nach Volumen)

Zusätzliche Gebäudeinformationen, wie z. B. die Servicequalität, sind nun im Bau-Menüsichtbar

Die Information warum ein Spiel gewonnen oder verloren wurde, wurde zum Sieg/Niederlage-Bildschirm im Mehrspieler-Modus hinzugefügt

Die Gewinner des Socal-Media-Contests 'Worship El Prez' tauchen nun im Spiel auf"

