Tropico 6: Regieren in 280 Zeichen: Zweite Erweiterung "Spitter" erhältlich

Für Tropico 6 erscheint heute die zweite Erweiterung "Spitter" auf PC, Mac, Linux, PS4 und Xbox One (Preis: 9,99 Euro). Im DLC-Paket #2 besteigt El Prez den Thron der Social-Media-Welt, um seine Propaganda auch online erfolgreich durchzusetzen.Der "Spitter-DLC" umfasst eine Mission, eine Sandboxkarte und das Spitter-Social-Media-Feature. Mit "Spitter", der einzigen zugelassenen Social-Media-Anwendung auf Tropico, können Superstars und Fraktionsführer umgarnt werden, um das eigene Ansehen zu erhöhen und spezielle Eigenschaften der Promis freizuschalten. Neue Gebäude auf Tropico locken prominente Gäste ins Rehazentrum oder in die Schönheitsfarm. In der Supervilla finden die Superstars einen luxuriösen und dauerhaften Wohnsitz. Gleichzeitig wurde das neunte kostenlose Update für Tropico 6 mit dem Namen "GuaGua" veröffentlicht ( Change-Log ). GOG.com-Spieler können jetzt plattformübergreifend den Mehrspielermodus nutzen.Letztes aktuelles Video: DLC 2 Spitter DLC TrailerKalypso Media: "Ruhm und Ansehen sind die neue Währung – das weiß niemand besser als El Presidente, selbsternannter Despot ... oh ... mondäner Staatsmann, der er ist! Lassen Sie sich vom zweiten Tropico 6 DLC in die Welt der Schönen und Reichen entführen. Dank des Kurznachrichtendienstes 'Spitter', offiziell genehmigt vom Tropicanischen Ministerium für Moderne Kommunikation und Rauchsignale, interagieren Sie nun öffentlichkeitswirksam mit den Superstars. Werben Sie um ihre Unterstützung, entfalten Sie ihre individuellen Stärken und erhalten Sie im Gegenzug mehr Ansehen und Respekt von Ihren Untertanen. Aber Vorsicht, Ruhm und Geld können leicht zu Kopf steigen und zwielichtige Gestalten auf den Plan rufen! Die neue Spitter-Spielmechanik erlaubt es Ihnen, mit den Profilen von Promis und Fraktionsführern öffentlich zu interagieren und damit Ihr eigenes Ansehen in der Bevölkerung zu steigern. Doch Vorsicht – dies kann sich auch zu Ihrem Nachteil auswirken. Nutzen Sie neue Gebäude wie das Reha-Zentrum oder die Beauty-Farm, um den (wellness-)süchtigen Stars etwas zu bieten und Sie zu neuen Bürgern Tropicos zu machen, auf dass Sie weiteres Futter für Ihre neu erwachte Social Media-Leidenschaft finden werden. Darüber hinaus warten 3 neue Songs, eine neue Sandbox-Karte und weitere Anpassungsmöglichkeiten für El Prez und seinen Palast auf Sie."