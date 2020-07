Tropico 6: Viva la Corrupción: Lobbyistico DLC und Probe-Wochenende

Für Tropico 6 ist die dritte Erweiterung "Lobbyistico" (9,99 Euro) auf PC veröffentlicht worden. Die Umsetzungen für PS4 und Xbox One folgen später. Der DLC dreht sich um Korruption und Lobbyarbeit. Drei neue Gebäude werden geboten: "Absprachen in gediegenem Ambiente erlaubt der Klub El Presidente, während die Korruptionsagentur hilft, alles zu vertuschen, und Sie die Fraktionsführer im Austausch für politische Gefälligkeiten in den offiziellen Wohnsitz einladen können." Am kommenden Wochenende kann das Basisspiel kostenlos auf Steam gespielt werden (ab heute um 19 Uhr).Kalypso Media: "Der Lobbyistico DLC bietet einen noch nie dagewesenen Zugang zu der großen Liga der Politik, mehr als jedes andere Spiel. Die Europäische Union ist auf den Inseln von Tropico angekommen und das mit neuen Features, wie der El Presidente Club - ein hervorragender Ort, um die besten Staatsoberhäupter und Lobbyisten zu treffen und mit ihnen über gewaltige und gut durchdachte politische Ideen zu diskutieren. Außerdem die nagelneue Korruptions-Agentur, eine grandiose und ehrbare Einrichtung, die ihre Dienste zur Verfügung stellt, um den Kampf gegen die Korruption zu gewinnen - oder ihn zumindest unter den Teppich zu kehren."Letztes aktuelles Video: DLC 3 Lobbyistico