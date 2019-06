They Are Billions: Early Access (PC): Kampagne und zwei neue Szenarien erscheinen am 18. Juni - 4Players.de

Am 18. Juni 2019 wird die Kampagne für die Early-Access-Version von They Are Billions auf PC veröffentlicht . Die Kampagne wird mit deutschen Texten und englischer Sprachausgabe verfügbar sein. Zusammen mit der Kampagne werden zwei neue Szenarien für den Überleben-Modus erscheinen: The Deep Forest und The Caustic Lands. Das erste Szenario soll sehr zugänglich sein. Es ist für neue Spieler zum Einstieg gedacht. The Caustic Lands wird eine besonders große Herausforderung darstellen. Die "Doom Colony" soll bis zu 30 Prozent der Karte einnehmen. Ob der Early Access ebenfalls am 18. Juni enden wird, ist unklar. Vielleicht wird der Vorabzugang auch mit der Veröffentlichung der Konsolen-Fassungen im Juli beendet."Im Kampagnen Modus musst du den Überlebenden helfen ihr Land zurück zu gewinnen. Es wird Dutzende von Missionen mit unterschiedlichen Aufgaben geben: Kolonien errichten, taktische Missionen, Rettungsmissionen ... Du entscheidest welchen Weg du gehen und welche Missionen du übernehmen willst. Erforsche neue Technologien, Rüste und werte deine Kolonien und Armeen auf. (...) Die Kampagne wird für die Steam Käufer der Early Access Version kostenlos sein."Letztes aktuelles Video: The New Empire - Official Trailer