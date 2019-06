They Are Billions: Erster Patch nimmt hauptsächlich Anpassungen an dem Schwierigkeitsgrad vor - 4Players.de

Nach einer für das Entwicklerteam (Numantian Games) sehr intensiven Woche, aufgrund der Veröffentlichung von Version 1.0 von They Are Billions mit der Kampagne, ist der erste Patch für das Echtzeit-Strategiespiel erschienen. Der Patch 1.0.5 nimmt hauptsächlich Anpassungen an dem Schwierigkeitsgrad vor.Nach der Installation von Update 1.0.5 ist der Standard-Schwierigkeitsgrad "Accessible" und nicht mehr "Challenging". "Accessible" soll eine ordentliche Herausforderung bieten, aber "fortschrittsorientierter" sein. Auch der generelle Schwierigkeitsgrad der ersten Missionen wurde in Hinblick auf neue Spieler gesenkt. Das in manchen Missionen vorhandene Zeitlimit wurde in frühen Einsätzen entfernt und in späteren Missionen "großzügig" verlängert. In den Helden-Missionen (taktisch; ohne Basisbau) leuchten die interessanten Objekte umso häufiger, je niedriger der Schwierigkeitsgrad ist. Die Entwickler empfehlen, dass Spieler, die keine Lust auf diesen Missionstyp haben, den niedrigsten Schwierigkeitsgrad auswählen und sich einfach "durchbeißen" sollen. Der Techtree ist ebenfalls überarbeitet worden, um ihn zugänglicher zu machen. Das Change-Log findet ihr hier . Weitere Anpassungen sollen auf Basis der Rückmeldungen der Spieler vorgenommen werden.Außerdem versprechen die Entwickler, dass sie die "Survival-Spieler" gehört hätten und das "nächste große Update" für diesen Spielmodus sein wird. Allerdings bräuchten die Spieler noch etwas Gedulg, da sie an einer Sache nach der anderen arbeiten würden.Letztes aktuelles Video: The New Empire - Official Trailer