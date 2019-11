They Are Billions: Einzelspieler-Kampagne erscheint Anfang Dezember auf PS4 und Xbox One - 4Players.de

Die Konsolen-Versionen von They Are Billions werden am 3. Dezember 2019 mit einem Update versorgt, das die 48 Missionen umfassende Einzelspieler-Kampagne hinzufügen wird. Die Entwickler wollen zudem auf das Feedback der Spieler reagiert und die Controller-Steuerung verbessert haben - sowohl für den Survival-Modus als auch für die Kampagne. Das kontextuelle Schnellhilfesystem wurde ebenfalls überarbeitet. Das Update wird für alle Käufer kostenlos sein. Nach dem 3. Dezember 2019 wird der Preis des Strategiespiels auf PlayStation 4 und Xbox One auf 29,99 Euro angehoben.Letztes aktuelles Video: The New Empire - Official Trailer