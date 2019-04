The Swords of Ditto: Mormo's Curse: Überarbeitete Version für Switch angekündigt; Update für PC und PS4 - 4Players.de

Screenshot - The Swords of Ditto (PC) Screenshot - The Swords of Ditto (PC) Screenshot - The Swords of Ditto (PC) Screenshot - The Swords of Ditto (PC) Screenshot - The Swords of Ditto (PC) Screenshot - The Swords of Ditto (PC) Screenshot - The Swords of Ditto (PC)

Entwickler onebitbeyond und Publisher Devolver Digital haben The Swords of Ditto: Mormo's Curse angekündigt. Die erweiterte und überarbeitete Version von The Swords of Ditto wird am 2. Mai 2019 auf Nintendo Switch erscheinen. Im Vergleich zum Original werden es neue Schauplätze, Waffen, Feinde und Bosse geben. Auch der Permadeath, also der dauerhafte Tod der Charaktere, wird abgeschafft.Besitzer von The Swords of Ditto auf PC und PlayStation 4 erhalten die neuen Inhalte mit der kostenlosen Erweiterung Mormo's Curse am 2. Mai 2019.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer