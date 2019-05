The Swords of Ditto: Mormo's Curse: Überarbeitete Version für PC, PS4 und Switch veröffentlicht - 4Players.de

onebitbeyond (Entwickler) und Devolver Digital (Publisher) haben mit The Swords of Ditto: Mormo's Curse eine erweiterte und überarbeitete Version des Action-Rollenspiels für Nintendo Switch veröffentlicht (Preis: 12,49 Euro). Besitzer von The Swords of Ditto auf PC und PlayStation 4 erhalten die neuen Inhalte mit der Erweiterung "Mormo's Curse" kostenlos. Im Vergleich zum Original wird es neue Schauplätze, Waffen, Feinde und Bosse geben. Auch der Permadeath, also der dauerhafte Tod der Charaktere, wird abgeschafft."Die Mormo's Curse Erweiterung bietet eine Fülle neuer Orte, neuer Waffen und Spielzeuge, neuer Feinde und Bosse sowie keinen Permadeath mehr für die liebenswerten Abenteurer. Wenn man Mormo erfolgreich niederstreckt, ist die Welt ein glücklicherer, hellerer Ort - aber das Scheitern wirft Ditto und seine armen Bürger in eine dunkle, bröckelnde Version dieser Welt. Abenteurer begeben sich entweder alleine auf diese Reise, oder laden einen anderen Champion zum kooperativen Spiel ein", schreibt der Publisher.Letztes aktuelles Video: Mormos Curse - Launch Trailer