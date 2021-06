Strange Brigade: Koop-Shooter eröffnet das Feuer auf Switch

Ein fesselndes Abenteuer - Schicke deine Gegner in dieser furiosen Kampagne zurück ins Jenseits. Erkunde allein oder in einem Team aus 2-4 Spielern, online oder als lokales drahtloses Ko-op-Spiel!

Furchtlose Glücksjäger - Gehe als einer von vier verwegenen Agenten auf Abenteuerreise, um das Übernatürliche zu bekämpfen. Ziele und schieße mit mächtigen Waffen per Bewegungssteuerung und entfessele die Kraft magischer Amulette.

Grausame Monster - Ächzende Mumien, feuerspeiende Assassinen, gepanzerte Minotauren und viele, viele mehr!

Furchterregende Fallen - Enthaupte die Untoten mit wirbelnden Klingen, verbrenne sie mit Feuerfallen, und mehr. Du würdest sie doch nicht auf deine Teamgefährten hetzen... oder?

Verwirrende Zwickmühlen - Halte die Augen offen und suche nach verdächtigen Hinweisen, geheimen Eingängen und alten Fallen! Berge von Schätzen warten auf dich...

Rebellion hat im Rahmen der Nintendo Direct zur E3 2021 eine Switch-Umsetzung von Strange Brigade ab 4,63€ bei kaufen ) angekündigt und direkt veröffentlicht. Im eShop wird noch bis zum 22. Juni ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis des bereits für PC, PlayStation 4 und Xbox One erschienenen Koop-Shooters (zum Test ) gewährt (26,99 Euro statt 29,99 Euro).Spielbeschreibung des Herstellers: "Vor 4000 Jahren in ein namenloses Grab vergraben und aus den Geschichtsbüchern verbannt, ist die Hexenkönigin Seteki nun wieder auferstanden. Nur eine Truppe Helden kann sich Seteki und ihrer Armee von mumifizierten Ungeheuern in den Weg stellen: die Strange Brigade!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: The Thrice Damned 3 Die große Pyramide von Bes