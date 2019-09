Blacksad: Under the Skin: Hinter den Kulissen des tierischen Detektiv-Abenteuers, Teil 2 - 4Players.de

Microids, Pendulo Studios und YS Interactive geben im zweiten Making-of-Video (mit deutschen Untertiteln) einen Einblick in die Entstehungsgeschichte von Blacksad: Under the Skin . Die Entwickler sprechen u.a. über die Herausforderung, das Flair der Comics einzufangen. Sie erklären anhand mehrerer Spielszenen, wie die Charaktere animiert wurden und welche Rolle der von Inon Zur (Syberia, Fallout, Dragon Age etc.) komponierte Soundtrack spielt.Die Ermittlungen von John Blacksad starten am 5. November 2019 auf PC, Mac, PlayStation 4, Switch und Xbox One. Blacksad: Under the Skin wird vollständig auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch synchronisiert. Untertitel wird es in Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch und Niederländisch geben.Letztes aktuelles Video: Making-of Teil 2