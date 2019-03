Anthem: BioWare gelobt Besserungen und glaubt an Zukunft des Studios - 4Players.de

In einem Post Launch Update auf der offiziellen Webseite ist Casey Hudson, Studioleiter von BioWare, auf den holprigen Start des MMO-Shooters Anthem eingegangen. Seiner Auffassung nach werden gerade Online-Spiele beim Launch häufig von Problemen geplagt. Auch bei BioWare habe man im Vorfeld mit zahlreichen Tests alles für einen reibungslosen Start unternommen, doch hätten sich viele Schwierigkeiten erst mit zunehmender Spielerzahl ergeben. Dafür entschuldigt sich Hudson, merkt aber gleichzeitig an, dass man bereits mit möglichen Problemen gerechnet und sich darauf vorbereitet habe.In den vergangenen Wochen habe das Team hart gearbeitet und mit Updates sowie Live-Patches mehr als 200 Änderungen geliefert, darunter Verbesserungen an der Stabilität, Beuteausschüttung und Fortschtritt sowie den Anpassungsmöglichkeiten. Auch in Zukunft will man weiter auf das Feedback der Community eingehen und die Spielerfahrung optimieren. Hudson bezeichnet das Projekt als einen Lernprozess für BioWare.Dabei verweist er auf eine Reihe an vorgesehenen Ereignisse in der Spielwelt, neue Story-Inhalte und Features, die nicht nur auf den kommenden Cataclysm im Frühjahr vorbereiten, sondern auch zeigen sollen, was in Anthem steckt."Aber uns ist klar, dass es da draußen viel Skepsis gibt. Wir hören die Kritik und die Zweifel", so Hudson. "Aber wir werden weitermachen und jeden Tag hart an Anthem arbeiten - einer Welt, die sich immer verändert, sich konstant verbessert und wächst. Und die in Zukunft weiter von unserem Team aus leidenschaftlichen Entwicklern unterstützt wird."Bleibt nur die Frage, ob Publisher Electronic Arts ebenfalls eine Zukunft für Anthem und BioWare sieht.Letztes aktuelles Video: Video-Epilog